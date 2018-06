Crna Gora četvrta u Srednje-evropskoj ligi

Golbal reprezentacija Crne Gore je osvojila Četvrto mjesto u Srednje-evropskoj ligi u sezoni 2017-2018. Izabranicima Nikole Čurovića je bronza izmakla u neizvjesnom meču u kojem je za poen bila bolja Velika Britanija (7.6).

U plej-ofu finalnog turnira u Budimpešti naša reprezentacija je u četvrtfinalu pobijedila ekipu Rumunije sa (9:7). U polufinalu je Crna Gora ubjedljivo poražena od Slovenije (17:7), koja je sovojila prvo mjesto ubjedljivom finbalnom pobjedom nad Izraelom (12:2).

"Ostaje žal za medaljom u Budimpešti. No, moramo biti zadovoljni plasmanom, s obzirom na to da smo tokom cijele lige kuburili sa povredama i bukvalno nijedan meč nijesmo odigrali u kompletnom sastavu. Nadam se da ćemo Evropsko prvenstvo, koje nas očekuje u septembru u Poljskoj , dočekati potpuno zdravi i spremni i na njemu ispuniti zacrtani cilj, a to je opstanak u B diviziji", naglasio je Čurović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)