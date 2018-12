Crna Gora izgubila od Danske, umjesto u Pariz - povratak kući

Rukometašice Crne Gore izgubile su od Danske 24:23 u posljednjem meču druge faze Evropskog prvenstva.

Ovim porazom gotovo su izgubljene i šanse za odlazak u Pariz i borbu za peto mjesto.

Crna Gora će treće mjesto osvojiti samo u slučaju da se meč Švedske i Rusije završi neriješeno.

Dankinje su vodile u većem dijelu meča, imala i pet golova prednosti, ali su "lavice" stigle do 18:18.

Umjesto da iskoriste momenat, ponovo je Danska uhvatila ritam, povela 23:20, Crnogorke opet stigle, ali nisu sačuvale ni remi, koji bi im bio dovoljan za treće mjesto...

Ane Mete Hansen je postigla šest golova, a na golu je blistala Sandra Toft sa 18 odbrana.

U našem timu šest golova Milene Raičević.

Drugo poluvrijeme

Toft brani šut Milene Raičević.

Tranborg, uz pomoć bloka - 23:24.

Jauković - 23:23.

Sjajna asistencija Raičević, pogađa Radičević - 22:23, četiri minuta do kraja.

Probila se Hansen kroz odbranu Crne Gore, 23:20 za Dansku.

Raičević iz solo akcije, 20:22.

Klikovac je smanjila na 21:19.

Posljednjih 10 minuta...

Grigel za 20:18, pa Voler za 21:18.

Toft je odbranila šut Raičević za prvo vođstvo, na drugoj strani pogađa Hansen - 19:18 za Dansku.

Izjednačenje! Jovanka Radičević postiže gol - 17:17.

Montenegro have fought their way back into the game and we're looking at a tense final 10 minutes! Here's the first equaliser scored by captain Jovanka Radicevic #DENMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/qgf4JnSzpm — EHF EURO (@EHFEURO) December 12, 2018

Pogađa Raičević, 17:16. Tranborg je isključena.

Imala je Raičević šut za izjednačenje, ali nije pogodila. Na drugoj strani Hansen postiže gol i Danska je ponovo na plus dva, 17:15.

Ema Ramusović je isključena.

Crna Gora je na gol zaostatka, pogodila je Katarina Bulatović.

🇲🇪 When you are so pumped to play for your #ehfeuro2018 semi-final chance you hurt your teammate just a little bit 🤣 That's OK, she doesn't need her hands anyway #DENMNE #handballissime pic.twitter.com/PsLqIo8QBk — EHF EURO (@EHFEURO) December 12, 2018

Gol Milene Raičević, 16:14.

Nakon tajm-auta, pogađa Hansen, 16:13

Tatjana Brnović postiže pogodak i smanjuje na 15:13.

Počelo je drugo poluvrijeme, gol Jovanke Radičević, Danska vodi 15:12.

Danska vodi 15:11 nakon prvog poluvremena. Dankinje su meč otvorile sa 4:0, Crna Gora prišla na 10:9, ali problemi u napadu su veliki. Brani odlično i Toft (devet odbrana),

Ni odbrana nije na nivou, teških 30 minuta je pred "lavicama".

Montenegro's Majda Mehmedovic closes the gap vs @dhf_haandbold to four, 11:15, seconds before the half-time whistle with this brilliant shot 🔥 #DENMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/EybT7Q6SWO — EHF EURO (@EHFEURO) December 12, 2018

Prvo poluvrijeme

Pogađa Majda Mehmedović sa krila - 11:15, uz igračicu više.

Prvi put Danska ima pet razlike - 14:9, očajna igra Crne Gore u napadu, previše grešaka...

Ponovo ide Danska na plus četiri - 13:9. Heindal.

Dvije greške u napadu, koraci Raičević - probijanje Radičević, Tranborg pogađa na drugoj strani, Danska vodi 12:9.

Hansen iz solo akcije - 9:11.

Gol Đine Jauković sa igračicom više - 8:10, pa iz sedmerca - 9:10.

Muči se Crna Gora, ali je u igri - 6:9, nakon gola Radičević.

Klikovac konačno - 4:7, ali Dankinje 4:8.

Loša, mnogo loša igra "lavica", posebno u napadu, nema golova ni sa igračicom više - 3:7.

Nenezić je odbranila sedmerac, Radičević iz polukontre pogodila - 2:4.

What a save by Nenezic, coming in off the bench and doing her job brilliantly 🤩 Her team are chasing @dhf_haandbold and moments like this certainly help #DENMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/Qr3NQ7OkBG — EHF EURO (@EHFEURO) December 12, 2018

Poslije pet minuta i 36 sekundi gol za Crnu Goru - Raičević.

Stiže i četvrti gol Dankinja, koje vode 4:0. Katastrofalan početak Crne Gore.

Voler, pa Stine Jorgensen, pa Grigel iz sedmerca - 0:3, i isključenje Radičević.

Rukometašice Crne Gore danas završavaju drugu fazu Evropskog prvenstva, utakmicom protiv Danske.

Pobjedom nad Dankinjama, "lavice" bi obezbijedile odlazak u Pariz i borbu za peto mjesto, a nastavile da se nadaju polufinalu.

U borbu za medalje ih vodi samo trijumf Srbije nad domaćinom Francuskom, što bi bilo "XXL iznenađenje".

What is the current status ahead to the Semi-finals in Group I ? 🔛

Have a look, the only team that has already qualified is 🇷🇺 @rushandball #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/FYqDsZxV8O — EHF EURO (@EHFEURO) December 12, 2018

Crna Gora je do sada sedam puta igrala protiv Danske i vodi 4:3 u pobjedama.

Čak tri puta je pobijedila na njenom terenu - u Herningu 2010. na Evropskom prvenstvu (30:29) i 2015. na šampionatu svijeta (23:21), te 2016. na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Arhusu (26:22), a tim trijumfom je i osigurala nastup u Rio de Žaneiru. Savladala ju je i prošle godine u grupi na Svjetskom prvenstvu (31:24)

