Crna Gora pobijedila Srbiju u dramatičnom meču: "Lavice" blizu Pariza

Crnogorske rukometašice pobijedile su Srbiju 28:27.

Dramatičan meč je odigran u Nantu.

🇷🇸 27:28 🇲🇪 What an heroic fight between the Balkan neighbours! Montenegro keep their hopes at #ehfeuro2018 alive but @rssrbije can't make the semis anymore. pic.twitter.com/scLwNcwaUz — EHF EURO (@EHFEURO) December 10, 2018

"Lavice" su sjajno počele, imale tri gola prednosti, da bi Srbija do poluvremena preokrenula i otišla na odmor sa 15:12.

U nastavku su djevojke Pera Johansona povezale igru u pozicionom napadu, Milena Raičević je uzela odgovornost i asistencijama i golovima.

Srpkinje su uhvaćene na 19:19, Crna Gora zatim poletjela na 28:25...

Ipak, posljednji napad imala je Srbija za remi, ali je odbrana odradila posao.

Crna Gora je ovom pobjedom ostala u trci za polufinale - potrebno je da pobijedi Dansku u srijedu, a da skrhana Srbija iznenadi Francusku.

Pobjedom nad Danskom, "lavice" bi izborile put u Pariz i borbu za peto mjesto.

Milena Raičević, Đina Jauković i Majda Mehmedović postigle su po šest golova, u srpskom timu najefikasnija sjajna Katarina Krpež sa 12.

Drugo poluvrijeme

Dva brza gola Srbije - 28:27, 12 golova Krpež.

Raičević - 28:25.

Jauković - 27:25, tri i po minuta do kraja.

Lavko sa igračicom više - 26:25.

Asistencija Raičević za Majdu Mehmedović na crti - 26:24.

Radojević - 24:24. Krila Srbije postigla su 16 golova.

Radičević - 24:23, prvo vođstvo Crne Gore od sredine prvog dijela, kada je bilo 10:9.

Igra živaca - 23:23.

Raičević sada nosi igru Crne Gore u napadu - 22:22.

Lavko, pa brzi centar Mehmedović - 21:21.

Tri gola sa igračicom manje i Crna Gore stiže 19:19. Posljednji put neriješeno je bilo u 15. minutu - 10:10. Sada je 45.

Poslije dugo vremena gol iz kontre, i to sa igračicom manje, Raičević - 17:18.

Srbija održava prednost, a Krpež ide do deset golova.

Katarina Bulatović iz teške pozicije... - 15:17.

Nezadrživa je Katarina Krpež sa krila, a pogađa i Lapko kroz sredinu - 14:17.

Katarina Krpez Slezak scores a stunning 8⃣ goals as @rssrbije take a 15:12 lead at the break. Can Montenegro get back into this? 🤔 #ehfeuro2018 #SRBMNE #handballissime pic.twitter.com/QyHHGFEgvF — EHF EURO (@EHFEURO) December 10, 2018

Srbija vodi 15:12 na poluvremenu protiv Crne Gore. Sjajan početak "lavica", vođstvo 6:3, 7:4, nekoliko efektnih akcija nakon brzog centra...

Međutim, kada su Srpkinje počele bolje da trče sve se promijenilo. U pozicionom napadu je Crna Gora potpuno zakazala, promašeno je i nekolikozicera, a igračice Srbije uhvatile ritam.

Posebno Katarina Krpež, koja je postigla čak osam golova.

Prvo poluvrijeme

Đurđina Jauković za 12:15.

Kaća Bulatović prekida crnu seriju - 11:14.

Serija Srbije 5:0, "lavice" bez gola više od deset minuta - 14:10.

Ponovo Krpež, već sedam golova - 13:10 za Srbiju, a napad Crne Gore je stao.

Crna Gora bez gola šest minuta, Srbija na plus dva -12:10.

Prvo vođstvo Srbije - 11:10, Pop-Lazić iz kontre, problemi Crne Gore u pozicionom napadu.

Srbija prvi put stiže do izjednačenja - 9:9, već četiri gola opasne Katarine Krpež.

Vatrometna utakmica u Nantu - 17 golova za 13 minuta.

Krpež na jednoj, Mehmedović na drugoj strani - 8:6. Tri gola Crne Gore nakon brzog centra.

"Lavice" iz kontri rešetaju - 7:4, Radičević.

Igra se brzo na obje strane, Majda Mehmedović sva puta nakon brzog centra odgovara na golove Andree Lekić - 5:3.

Efektno - Jovanka Radičević skoro iz mrtvog ugla, 3:1.

😍 Seems we are in for a real treat tonight. Look at the throw technique from Jovanka Radicevic 👍@rssrbije #ehfeuro2018 #SRBMNE #handballissime pic.twitter.com/E7mIwuKJIA — EHF EURO (@EHFEURO) December 10, 2018

Raičević, pa Bulatović sa devet metara - 2:1.

Ready for our 2nd #ehfeuro2018 match of tonight? 🤩

Neighbours @rssrbije and Montenegro play each other to stay in the race for the semi-final. ✌#SRBMNE #handballissime

LIVE in 5 mins 📺 https://t.co/v2hfAK5gx8 pic.twitter.com/Vm9ri2nH3D — EHF EURO (@EHFEURO) December 10, 2018

Rukometašice Crne Gore igraju protiv Srbije drugi meč druge runde Evropskog prvenstva u Francuskoj.

Značajan meč za obje selekcije - pobjedom bi zadržale šanse da se nađu u polufinalu, a praktično osigurale borbu za peto mjesto, koje bi moglo da bude dovoljno za plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre.

Ima dosta kombinacija, rivalstvo je veliko, pa se očekuje velika borba u Nantu.

📰 It's a big day in #ehfeuro2018 Group I! @rushandball have the chance to secure their first EURO semi-final berth in 10 years, before @rssrbije and Montenegro meet for a derby 👇 https://t.co/PrHfu3WMHU — EHF EURO (@EHFEURO) December 10, 2018

U prvom meču današnjeg programa Rusija je ubjedljivo pobijedila Dansku 32:21 i matematički osigurala polufinale.

