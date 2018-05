Crna Gora sa 25 takmičara u Sofiji

Crnu Goru će na karate turniru Premijer lige za mlade u Sofiji predstavljati 25 takmičara. Turnir će biti održan od petka do nedjelje.

Nastupiće 19 takmičara Omladinca, četiri Bara, dok će po jednog predstavnika imati ulcinjski klubovi Albulena i Čempion.

Od članova Omladinca u petak će na tatami junior Dušan Petrović u katama.

U subotu nastupiće juniori u borbama Bojan Bošković (do 68), Janko Dževardanović (do 55), Andrija Fatić (do 63), Balša Miličković (do 61) i Ilija Radonjić (do 76).

U nedjelju, trećeg takmičarskog dana, u konkurenciji takmičara do 14 godina, u katama, takmičiće se Anastasija Martinović i Vasilije Perović, a u borbama Helena Backović (do 42), Ognjen Bjelajac (do 40), Filip Bošković (do 55), Andrija Danilović (do 50), Jovan Fatić (do 40), Marko Milutinović (do 45), Emre Saljiu (do 50) i Vladimir Vukčević (do 55).

U konkurenciji kadeta, u katama takmičiće se Blažo Micevski, a u borbama Milica Jeknić (do 54) i Milena Jovanović (preko 54).

Od članova Bara, koji će nastupiti u katama, u petak nastupiće juniori Kenan Nikočević i Arijan Kočan, u subotu će na tatami juniorka Ivana Bujković, a u nedjelju kadetkinja Sara Raković.

Ulcinjski karate predstavljaće Art Ujkaši do 14 godina (Albulena, do 45) i kadetkinja Leona Markić (Čempion, preko 54).

Najavljeno je učešće više od 1.878 takmičara iz 31 države.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)