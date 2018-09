Crna Gora sa osam boraca na Svjetskom prvenstvu u Bakuu

Nastupiće Marko Gušić i Jusuf Nurković u kategoriji do 66, Nikola Gardašević i Nikola Gušić do 73, Srđan Mrvaljević i Nebojša Gardašević do 81 i Danilo Pantić i Anto Dubreta do 100 kilograma.

Marko Gušić

Foto: Studentski sportski savez Crne Gore Autor: Mina