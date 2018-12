Crna Gora - Srbija: Nada se pojavila, ali je potrebno čudo

Od specijalnog izvještača "Vijesti" iz Francuske

San o polufinalu je mogao da bude okončan juče, ali je Švedska iznenadila Francusku, uzela joj bod (21:21) i produžila nadu rukometašicama Crne Gore.

Ako večeras pobijede Srbiju, a u srijedu i Dansku u prvom meču posljednjeg dana grupe 1, „lavice” bi bile „žive” do duela kojim se zatvara takmičenje u dvorani „XXL” u Nantu. Tada bi navijale za iznenađenje Srbije protiv Francuske...

Da bi te kombinacije uopšte došle u razmatranje, izabranice Pera Johansona moraju da odrade svoj dio posla. Prva dionica na tom komplikovanom putu ka Parizu biće veoma teška, jer Srpkinje igraju veoma dobro na ovom Evropskom prvenstvu.

Andrea Lekić je „mozak” tima Ljubomira Obradovića, Katarina Krpež-Šlezak je prva golgeterka šampionata sa 33 pogotka, Dragana Cvijić uvijek ima poseban motiv protiv igračica sa kojima je šest godina dijelila svlačionicu Budućnosti...

- Dobro se poznajemo, imale smo dosta međusobnih duela. Na isti dan prošle godine smo se sastale, tada smo odigrale odličnu utakmicu i nadam se da ćemo to ponoviti. Ne smijemo da se opustimo, jer će se Srbija jako dobro spremiti za nas, ali vjerujem da ćemo uspješno završiti i ovaj duel - naglasila je Milena Raičević.

Taj duel 10. decembra 2017. godine, koji srednji bek Crne Gore pominje, bio je u osmini finala Svjetskog prvenstva u Njemačkoj. „Lavice” su dominirale sve vrijeme, a konačnih 31:29 ne oslikava na pravi način dešavanja u „Getek areni” u Magdeburgu.

- Od početka smo dominirale, a u finišu je došlo do opuštanja, što je izgleda postalo normalno za nas. Ne smijemo to sada da dozvolimo, već da ako igramo od samog početka jako, da tako i završimo. To će biti jako bitno protiv Srbije, koja dosta dobro izgleda na ovom prvenstvu. Bolja je nego prošle godine, zato i mi moramo da budemo bolje nego lani - napomenula je 28-godišnja Podgoričanka.

Crna Gora je jučerašnjim remijem Francuske ostala u igri za polufinale, ali je i dalje cilj što bolji plasman i taj meč za 5. mjesto, koje bi je približilo kvalifikacionim turnirima za Olimpijske igre u Tokiju.

- Kvalifikacije za Olimpijske igre su bile naš najveći motiv kada smo dolazile ovdje. Sve više što napravimo od toga je veliki uspjeh za malu Crnu Goru. Želimo da svaku utakmicu do kraja, koliko god ih bude, odigramo najbolje što možemo - zaključila je Raičevićeva.

Prošle godine je Tatjana Brnović bila jedno od najprijatnijih iznenađenja Svjetskog prvenstva, ali i Lige šampiona. Djevojka koja je u novembru proslavila 20. rođendan smatra da će večerašnji obračun biti neizvjestan.

- Očekujem jako tvrdu utakmicu, kakve su uvijek bile između nas i Srbije. Prošle godine smo dobro otvorile meč i relativno lako ga privele kraju, što je bilo drugačije od naših prethodnih duela. Ovog puta će biti teže, jer je ulog velik - naglasila je mlada pivotkinja.

Napominje da bi trebalo ponoviti isti pristup, ali da to neće biti lako.

- Ušle smo samouvjereno u meč, dobro ga otvorile i završile. Bila je to velika pobjeda, ali sam ubijeđena da će Srpkinje sada ozbiljnije pristupiti duelu, jer su izvukle pouke iz prošlogodišnjeg meča. Biće im, doduše, i teže nego nama, jer su veče ranije igrale tešku utakmicu sa Rusijom. Biće im naporno da igraju dan za danom dva takva meča - rekla je Brnovićeva.

Rusija i Holandija na pragu polufinala

Najbliže polufinalu 13. Evropskog prvenstva su Rusija i Holandija, koje nakon prvih mečeva u glavnoj fazi imaju po šest bodova.

„Zbornaja” je savladala Srbiju 29:25 i sada bi samo porazi od Danske i Švedske, uz pobjedu Danske nad Crnom Gorom i Francuske nad Srbijom, mogle da otpišu tim Jevgenija Trefilova. Igračica meča je sa šest golova i osam asistencija bila Ana Vjahireva, jednom više je mrežu zatresla Darja Dmitrijeva.

Holandija je, s druge strane, nadigrala Rumuniju (29:24) i osamila se na vrhu grupe 2, a mogla bi da propusti polufinale samo ako izgubi od Norveške i Njemačke. Debi Bont i Losi Abing su postigle po šest, Estavana Polman pet golova, a Tes Vester je sa 15 odbrana uticala na očajno veče Kristine Neagu, koja je šutirala četiri od 14.

