Crna Gora želi pobjedu za bijeg sa začelja

Mlada reprezentacija Crne Gore sjutra u Nikšiću, duelom sa Bugarskom u 8. kolu, nastavlja nastup u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Biće to prilika za ekipu Mojaša Radonjića da se revanšira Bugarima za poraz u oktobru prošle godine (3:1), ali i upiše drugu pobjedu u grupi 9.

"Još ne znamo u kakvom sastavu će igrati Bugari, da li će kombinovati ili će krenuti sa najjačim timom. Ipak, bez obzira na to, mi idemo na pobjedu u ovoj utakmici, tako se spremamo. Imamo pozitivnu atmosferu u ekipi, nakon pobjede nad Francuskom smo se malo pokrenuli. Naravno, dosta zavisi od toga kako će se odvijati utakmica, da li ćemo napraviti neku veću grešku ili postići autogol, što nam se često dešavalo u ovom ciklusu. Dugo nijesmo bili zajedno i to se osjeti u igri, jer momci često ne isprate jedan drugoga kako treba jer nijesu uigrani. Duge pauze se dešavaju i ostalim reprezentacijama, ali mi se čini da je kod nas to izuzetno izraženo u igri. Zbog tog uigravanja nam je dosta značila utakmica protiv Francuske", kazao je Radonjić.

Radonjić izuzetno cijeni narednog protivnika.

"Bugarska ima veoma jaku reprezentaciju, po mom mišljenju su, kvalitetom, u našoj grupi odmah iza Francuske. Dobro su igrali u prvoj utakmici protiv Francuza, iako su izgubili 3:0 pružili su jak otpor", dodao je Radonjić.

Duel između Crne Gore i Bugarske počeće u 20:30 časova na Gradskom stadionu u Nikšiću.

