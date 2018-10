Crnogorska princeza u ringu: Za mene je boks uživanje

Čari plemenite vještine mamile su crnogorske borce da se oprobaju u ringu.

Imala je Crna Gora šampione sa velikih takmičenja i najveće scene, a napokon je dobila i princezu “magičnog četvorougla” - Budvanka

Bojana Gojković pokorila je Evropu u ruskoj Anapi.

Crnogorska reprezentativka u kategoriji do 50 kilograma prošetala se do zlata na Evropskom juniorskom prvenstvu u dobi od 15 godina i dva mjeseca, iako je ispred sebe imala protivnice po godinu i po starije. U zemlji bez tradicije u ženskom boksu, uspjeh javnosti neočekivan, ali ne i u bokserskim krugovima.

I Bojana je je bila svjesna sopstvenog kvaliteta i nije imala respekta.

- Godinu sam se spremala za pohod na zlato, sve sam podredila tome i ne bih se zadovoljila samo medaljom. Protivnice su bile kvalitetne, borbe teške. Naročito finale, ali sam tehnički bila besprekorna, a taktičke zamisli mog trenera Nikole Ružića i selektora Boška Draškovića u potpunosti sam ispunila. Sada idemo dalje, cilj mi je da naredne godine odbranim titulu - kazala je Gojković za “Vijesti”.

Učenica SEŠ “Danilo Kiš” boksom je počela da se bavi u BK Budva i za pet i po godina doživjela je tek jedan poraz.

- Teško mi je pao, jer protivnica u Kupu nacija jeste bila sjajna, ali ne i bolja. Ja sam bolesna ušla u ring i to je uticalo da izgubim sa 3:2. Za mene je boks uživanje, ulazak u ring je nevjerovatan adrenalin, a pobjedu...Taj osjećaj je neponovljiv i ne umijem to opisati. Boks sam počela trenirati sa starijim bratom, a obožavam stil Amerikanke Kejsi Tejlor i Ukrajinca Vasila Lomačenka - zaključila je Gojković, koja ni sama ne zna broj osvojenih turnira.

BK Budva se sa tri reprezentativca iz Rusije vratio sa dvije medalje, jer je bronza pripala Petru Liješeviću.

- Bojana je dominantno došla do zlata iako je tek zakoračila u juniorski uzrast. Za mene je njen uspjeh očekivan, mada moram priznati ne sa takvom dominacijom. Ipak, za pet i po godina nikada nije zakasnila na trening, a trenira dva do tri puta dnevno. I to sa nevjerovatnom usredsređenošću, tako da često imam utisak da je za nju trening jednosmjerna ulica i da nigdje drugo ne gleda i ne rasipa energiju. Ponosan sam na njen i uspjeh Liješevića, dok je Miloš Krasnići zaslužio drugu priliku, a i on i Liješević su izgubili podijeljenim odlukama sudija. Moji takmičari su bili jedini crnogorski reprezentativci, jer je to, ipak, scena koja traži veliki kvalitet. I plan priprema se pokazao odličnim, kao i odluka da odradimo tri sparinga sa selekcijom domaćina pred sam početak šampionata - naglasio je trener Nikola Ružić.

