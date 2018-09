Crnogorska selekcija osma na SP u Portugalu

Crnogorska selekcijas zauzela je osmo mjesto na 54. Svjetskom prvenstvu u ribolovu iz broda u portugalskom Setubalu.

Reprezentacija Crna Gora u sastavu: Dejan Sijerković, Dejan Beljkaš, Ivan Dejanović, Radovan Popović, Marko Radosavljevć i Miloš Dašić i pored izuzetno nepovolljnog žrijeba (svakodnevno su za protivnike imali favorizovane Italijane, Hrvate i Portugalce) osvojila je osmo mjesto. Iznenađenje je napravila Španija koje je ubjedljivo bila prva. Drugo mjesto pripalo je Italiji, treće Hrvatskoj, dok je domaćin, reprezentacija Portugaja morala da se zadovolji četvtim mjestom.

Prvak svijeta za 2018. godinu u pojedinačnoj konkurenciji postao je Mauro Salvatori iz Italije.

Najuspješniji naš takmičar bio je Dejan Sijewrković, koji je u konkurenciji 82 takmičara zauzeo 17. mjesto. Dobar rezultat ostvarili su i Ivan Dejanović (31), Marko Radosavljević (34) i Radovan Popović (38)

„Zadovoljan sam plasmanom naše reprezentacije. Žrijeb nam nije bio naklonjen, ali to je sport. Maksimalnim zalaganjem i borbom do poslednjeg minuta svakog dana uspjevali su i to da prevaziđu. Pobjeđivali su i bivše svjetske prvake. Poslije šestog mjesta prošle godine u Hrvatskoj, još jednom smo dokazali da ravnopravnmo možemo da se nosimo sa najjačim reprezentacijama“, kazao jepredsjednik Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore, Mladen Rostović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)