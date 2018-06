Crnogorski džudisti bez medalje u Beogradu

Crnogorski džudisti bez medalje završili su nastup na Evropskom kupu u Beogradu.

Kao sedmoplasirani završili su Jovan Peković (preko 100 kg) i Jovana Nikić (preko 78 kg), dok je Predrag Stanjević do 90 kilograma bio deveti.

U prvom kolu eliminisani su Ivana Milović (do 57 kg), Srđan Mrvaljević i Dimitrije Vukotić (do 90 kg), dok je Novo Raičević u kategoriji do 81 kilogram upisao pobjedu.

Turnir je okupio 261 takmičara iz 34 države.

