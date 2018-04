Crnogorski džudisti otputovali na Evropsko prvenstvo u Izraelu

Seniorska džudo reprezentacija Crne Gore jutros je preko Istanbula otputovala za Tel Aviv, gdje će od 26. do 28. aprila učestovati na Evropskom prvenstvu.

Našu zemlju u Izraelu predstavljaće osam takmičara i jedna takmičarka.

U muškoj konkurenciji nastupiće Jusuf Nurković i Marko Gušić (do 66 kg), Nikola Gardašević i Nikola Gušić (do 73 kg), Srđan Mrvajević i Arso Milić (do 81 kg), Dimitrije Vukotić (do 90 kg) i Danilo Pantić (do 100 kg).

Jedina djevojka koja će predstavljati Crnu Goru je Jovana Peković u kategoriji do 70 kg.

Sa ekipom su otputovali nacionalni trener Giorgi Petrov i predsjednik stručno–trenerske komisije Džudo saveza Crne Gore, Rajko Mrvaljević.

Kako je saopšteno iz Džudo saveza, u posljednjem trenutku, zbog povrede, nastup je otkazao Anto Dubreta (do 100 kg).

Naši takmičari saznaće imena svojih protivnika, nakon žrijeba koji će se održati u srijedu u 16 časova u hotelu Hilton u Tel Avivu.

Prvi na tatami će, u četvrtak, izaći Jusuf Nurković i Marko Gušić, u petak će nastupiti Nikola Gardašević, Nikola Gušić, Srđan Mrvajević, Arso Milić, Dimitrije Vukotić (do 90 kg) i Jovana Peković.

Posljednjeg takmičarskog dana takmičiće se Danilo Pantić.

Za jednu od medalja na ovom šampionatu, prema prijavama, boriće se 375 takmičara (216 u muškoj i 159 u ženskoj konkurenciji) iz 44 države.

