Crnogorski karatisti u subotu na turniru u Čačku

Seniorska karate reprezentacija Crne Gore sa 14 takmičara učestvovaće u subotu na međunarodnom turniru Zlatni pojas Čačka, saopšteno je iz Karate saveza.

Selektor ženske reprezentacije u borbama Žarko Raković odredio je pet takmičarki.

Nastupiće Ana Drašković (do 55), Jelena Maksimović (do 61), Marina Raković (do 68), Dragana Konjević (preko 68) i Ksenija Rajović (preko 68).

Odlukom vršioca dužnosti selektora muškog tima u borbama, Slobodana Vlahovića u Čačku takmičiće se devet karatista.

Nastupiće Nenad Dulović (do 60), Mario Hodžić (do 67), Stefan Gojčević (do 75), Vladimir Jović (do 75), Nikola Malović (do 84), Vuk Popović (do 84), Lazar Kukuličić (do 84), Luka Ivanović (preko 84) i Almir Cecunjanin (preko 84).

Subotnji turnir biće crnogorskim karatistima generalna proba za Evropsko prvenstvo, koje će od 9. do 13. maja biti održano u Novom Sadu.

Crnogorski karatisti prošle godine u Čačku osvojili su devet medalja - dvije zlatne, četiri srebrne i tri bronzane.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)