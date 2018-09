Crnogorski kartatisti boriće se u Berlinu za OI bodove

Berlin će od petka do nedjelje biti domaćin turnira Premijer lige, na kojem će nastupiti i deset crnogorskih karatista, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da će Crnu Goru predstavljati muški kata tim u sastavu Mijat Vojvodić, Vladimir Mijač i Srđan Vuković, Biserka Radulović u katama pojedinačno, a u brbama Marina Raković (do 68), Vasilisa Bujić (do 68), Dragana Konjević (preko 68), Nenad Dulović (do 60), Mario Hodžić (do 67) i Almir Cecunjanin (preko 84).

U petak, prvog takmičarskog dana, na tatami će Biserka Radulović, muški kata tim, Dulović i Hodžić, a u subotu Raković, Bujić, Konjević i Cecunjanin.

Borbe za bronzane medalje na programu su u nedjelju od deset do 14, a finala od 14 sati i 30 do 16 sati i 30 minuta.

Član kata tima, Mijat Vojvodić kazao je da je Premijer liga u Berlinu prvi kontrolni turnir koji će im poslužiti kao dobra provjera za Svjetsko prvenstvo u Madridu.

“U proteklom periodu trenirali smo kvalitetno i očekujemo dobre nastupe. Kata timovi koji dolaze u Berlin su nam dobro poznati i imajući u vidu kvalitet samog takmičenja biće izuzetno teško osvojiti medalju. Timski duh i borbenost odlikuje naš tim i sa takvim pristupom mislim da možemo da se umiješamo u borbu za medalju", kazao je Vojvodić.

Osvajač bronzane medalje sa prošlogodišnjeg šampionata Evrope, Mario Hodžić kazao je da će turnir u Berlinu po kvalitetu biti u rangu Svjetskog prvenstva.

“Kao i na svakom takmičenju i u Berlinu idem sa namjerom da ostvarim što bolji rezultat. Turnir će mi ujedno biti i provjera pred Svjetsko prvenstvo, početkom novembra u Madridu”, kazao je Hodžić.

Konjević, koja će u subotu na tatami, smatra da je Premijer liga prilika za skupljanje bodova za Olimpijske igre.

“Daćemo sve od sebe da valorizujem ozbiljan rad u karate klubu Omladinac u prethodnom periodu. Uz to, turnir u Berlinu biće prilika da vidimo na kom nivou se nalazim u odnosu na konkurenciju. Nadam se da ću odraditi dobro turnir i Crnoj Gori donijeti medalju sa Premijer lige. Moj primarni cilj za ovu godinu je medalja sa Svjetskog prvenstva u Madridu”, kazala je Konjević.

