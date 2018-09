Crnogorski kik bokseri na SP u Italiji

Crnogorska kik boks reprezentacija sa četiri takmičara učestvovaće na Svjetskom prvenstvu za kadete i juniore, koje će od 17. do 23. septembra biti održano u italijanskom Jesolo Lidu, saopšteno je iz Kik boks saveza.

Navodi se da će sva četiri takmičara nastupiti u disciplini lou kik.

Crnu Goru predstavljaće junior Ilija Vujović (do 71), mlađi juniori, Nikola Prlja (do 54), Nemanja Čađenović (do 63,5) i Miloš Mugoša (preko 81 kilogram).

Sa njima će na Svjetsko prvenstvo putovati trener Predrag Lekić i selektor Goran Radonjić.

Radonjić je kazao da takmičari spremno dočekuju start šampionata i da vjeruje da će neko od njih osvojiti medalju.

"Očekujem da ćemo osvojiti neko od odličja na predstojećem prvenstvu. Radi se o vrlo mladim, ali kvalitetnim takmičarima. Posljednju pripremu smo uradili na prvenstvu Balkana gdje su svi ispunili očekivanja. Posebno bih izdvojio Čađenovića koji je blistao u svojoj konkurenciji. I ostala tri takmiča bila su odlična", kazao je Radonjić.

On je istakao da je najiskusniji od crnoorskih takmičara Ilija Vujović, podsjećajući da je već nastupo na najvećim takmičenjima.

"Imamo i superteškaša Miloša Mugošu koji je veliki potencijal, kao i Nikolu Prlju pred kojim je sjajna budućnost. Sve u svemu, imamo dobar podmladak i očekujemo da će nas obradovati medaljama", kazao je Radonjić.

