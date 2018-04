Crnogorskim karatistima 11 medalja drugog dana

Karate reprezentacija Crne Gore drugog takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za pionire i nade u Beogradu završila je sa 11 medalja – po tri zlatne i bronzane i pet srebrnih.

Prvaci Balkana postali su Jusuf Saljiu (2008, do 30), Sergej Cimbaljević (2006, do 37) i Jovan Fatić (2005, do 40 kilograma).

Cimbaljević je odbranio titulu prošlogodišnjeg prvaka Balkana iz Istanbula, dok je Fatić do zlatnog odličja došao pobjedom u finalu protiv klupskog i reprezentativnog druga, Ognjena Bjelajca.

Srebrne medalje osvojili su Mila Marković u katama (2005) i borbaši Matija Laketić (2008, do 45), Anes Arifaj (2008, do 40), Sergej Pajović (2008, do 35) i Ognjen Bjelajac (2005, do 40).

Bronzani su bili Anastasija Mitrovć u katama (2006) i borbaši Stefan Miljanić (2008, do 45) i Bojan Vuković (2005, do 45).

Selektor u borbama, Jasmin Hot kazao je da je zadovoljan rezultatima ostvarenim drugog takmičarskog dana.

"Imali smo sedam finala u borbama, a dan smo završili sa ukupno devet medalja. Imali smo i tri peta mjesta, koja su, uz malo sreće, mogla biti i medalje. Takmičari su dobro radili i potvrdili kvalitet. Ostaje žal što nijesmo još neko finale dobili. Raduje izdanje Cimbaljevića, koji je dvostruki uzastopni prvak Balkana, Saljiu je potvrdio da je velika nada crnogorskog karatea. Dan je obilježilo i crnogorsko finale između Fatića i Bjelajca, koji su bili ubjedljivi do finala i imali najviše mečeva", kazao je Hot.

On se zahvalio selektorskom timu na podršci, kao i svim trenerima koji su došli da budu uz svoje takmičare.

"Hvala i djeci koja su navijala i bodrila drugare iz reprezentacije. Svi su oni zaslužni za fenomenalan rezultat koji smo danas ostvarili", rekao je Hot.

Selektorka u katama, Irena Ilinčić kazala je da su kaataši i drugog dana ostvarili dobar rezultat.

"Još jedan dobar nastup takmičara u katama. Osvojene su dvije medalje, a još nekoliko takmičarki bilo je blizu. Zadovoljna sam kako su djevojčice odradile. Iskreno žalim zbog načina na koji je izgubila Jovana Milić, jer je bukvalno pokradena. Uoči meča promijenjene su sudije koje su dodijelile pobjedu domaćoj takmičarki, koja je već u narednom kolu poražena. Milić je prošle godine bila prvakinja Balkana i bila je i ove godine ozbiljan kandidat za zlatnu medalju", kazala je Ilinčić.

Crnogorska reprezentacija poslije dva takmičarska dana osvojila je 21 medalju - pet zlatih, šest srebrnih i deset bronzanih.

Zlatne medalje juče su osvojile Una Raković (2008, do 37) i Helena Backović (2006, do 35), dok je srebrna bila Jovana Damjanović (2007, do 40).

Bronazna odličja u borbama osvojili su Ljubica Vlahović (2007, do 36), Itana Raonić (2007, do 40), Nađa Boričić (2007, do 36) i Teona Ječmenica (2006, do 50), a u katama Luka Klačar (2009), David Dubak (2005) i Aleksa Jokić (2005).

Sjutra, posljednjeg dana šampionata, na programu su takmičenja kata timova, kao i borbe u konkurenciji dječaka i djevojčica (2005) u borbama do 49, 54 i preko 54, odnosno do 50, 55 i preko 55 kilograma.

Šampionat u Beogradu okupio je 703 takmičara iz deset država.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)