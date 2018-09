Crnogorskim reprezentativcima još 11 medalja

Nakon sedam medalja prvog dana, džiu džicu reprezentacija Crne Gore drugog dana takmičenja na otvorenom prvenstvu Balkana u Atini osvojila je još 11 medalja - po četiri zlatne i bronzane i tri srebrne.

Zlatne medalje osvojili su seniori Stefan Vukotić i Lidija Caković (Duo klasik sistem), juniori Filip Pešić i Marija Kaljević (Duo klasik miks sistem) i pioniri Nikola Vulević (do 46) i Kristina Radosavović (do 40).

Srebrni su bili pionir Danilo Veselinović (do 24), mlađi senior Đorđe Bogdanović (preko 94) i senior Bojan Merdović (do 77).

Bronzane medalje osvojili su pionir Ivan Vukčević (do 34), junior Mihailo Tešović (do 81), senior Ivan Šofran (do 69) i seniori Vuk Dragutinović i Aleksandra Popović (Duo klasik miks).

U petak su crnogorski takmičari osvojili po dvije zlatne i srebrne i tri bronzane medalje.

Šampionat, koji se završava u nedjelju, okupio je 1.150 takmičara iz 34 države.

