Crnogorskoj selekciji drugo mjesto u generalnom poretku

Tri zlatne i šest bronzanih medalja osvojili su crnogorski džudisti na Prvenstvu Balkana za starije pionire (do 15 godina), koje je juče i danas održano u Nikšiću.

Nakon što je u subotu zlatnu medalju osvojio Balša Mrvaljević u kategoriji do 55 kilograma, najsjajnije odličje danas su zaslužili Aleksa Abazović u kategoriji do 66 kilograma i Andrija Martinović u kategoriji preko 73 kilograma.

Treća mjesta danas su osvojili Milan Krivokapić i David Marković u kategoriji do 73 kg, dok su ista odličja prvog dana takmičenja osvojili Kristina Milićević do 48 kg, Una Špadijer do 48 kg, Marina Marković do 44 kg i Refik Bećiragić do 42 kg.

Sjajni rezultati naših mladih džudista donijeli su Crnoj Gori odlično drugo mjesto u ukupnom plasmanu. Prvo mjesto osvojila je Turska sa 11 zlatnih, osam srebrnih i osam bronzanih medalja, dok su treći bili reprezentativci Rumunije sa jednim zlatom, šest srebrnih odličja i 11 bronzanih.

Na Balkanskom prvenstvu u Nikšiću nastupilo je 206 takmičara - 111 dječaka i 95 djevojčica.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)