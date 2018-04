Crnogorskoj selekciji osam medalja u Čačku

Karate reprezentacija Crne Gore nastup na međunarodnom turiru Zlatni pojas Čačka završila je sa osam medalja – po tri zlatne i bronzane i dvije srebrne.

Zlatne medalje osvojili su Nenad Dulović (do 60), Mario Hodžić (do 67) i Dragana Konjević (preko 68), dok su srebrni bili Nikola Malović do 84 i Almir Cecunjanin preko 84 kilograma.

Bronzane medalje osvojili su Vuk Popović (do 84), Ana Drašković (do 55) i Ksenija Rajović (preko 68).

Vršilac dužnosti selektora muške reprezentacije u borbama, Slobodan Vlahović kazao je da su crnogorski karatisti odlično odradili turnir i ostavili odličan utisak u Čačku.

"Iz takmičenja u takmičenje forma je na višem nivou i siguran sam da ovaj mladi tim uz par iskusnijih boraca očekuje i dobar plasman na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu", kazao je Vlahović.

On je naglasio da su Dulović i Hodžić bili dominantni i da su do zlatnog odličja došli poslije četiri, odnosno pet pobjeda.

"Sjajan utisak ostavili su Almir Cecunjanin i Nikola Malović, koji su u finalnim mečevima izgubili od domaćih takmičara, uz veliki pritisak sudija. Do finala došli su poslije tri efektne pobjede. U borbi za medalju poražen je Luka Ivanović, takmičenje u trećem kolu završio je Lazar Kukuličić, dok je Stefan Gojčević poražen u prvom”, kazao je Vlahović.

Selektor ženskog tima u borbama, Žarko Raković kazao je da je zadovoljan nastupom u Čačku, navodeći daje ishod mogao biti i povoljniji da su odluke sudija bile pravednije.

“Drašković je u meču za finale drastično oštećena, nijesu joj dosuđena tri očigledna poena. Jelena Maksimović je bila ubjedljiva u prvom kolu (7:1), ali je povrijedila koljeno pa nijesmo htjeli da rizikujemo da nastavi takmičenje. Marina Raković je izgubila u drugom kolu, iako je bila ubjedljivo bolja od reprezentativke Srbije”, kazao je Raković.

On je istakao da je Konjević do zlatnog odličja došla sa tri pobjede.

„Podigli smo formu i sada možemo nečemu da se nadamo na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu. Popravili smo se mnogo, ali još dosta nedostaje za evropske medalje. Ima još tri nedjelje rada, ali ukoliko ovako nastavimo možemo da se nadamo dobrom rezulatu“, kazao je Raković.

