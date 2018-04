Crvena zvezda - Budućnost Voli, prvi čin: "Plavi" žele brejk u Beogradu

Zlatni period Budućnosti je počeo 3. marta 1996. godine, kada je u nezaboravnom finalu Kupa Jugoslavije u Nikšiću savladala Partizan sa nestvarnih 126:115, u meču u kojem je dala 20 trojki. Trajao je do 2001. godine, kada je klub iz Njegoševog parka osvojio jedinu duplu krunu u bivšoj državi.

Od tih godina, kada su u vitrine stigla po tri pehara namijenjena šampionu i osvajaču Kupa SRJ, naš najveći klub je morao da se zadovolji samo dominacijom u Crnoj Gori od obnavljanja nezavisnosti. Pokušavao je godinama da se domogne finala ABA lige, četiri puta stao na završnoj prepreci, a sada je konačno izborio duele za titulu u regionalnom takmičenju, za najvažniji pehar u klupskoj istoriji.

Suparnik će mu biti trostruki uzastopni šampion, Crvena zvezda, na čijoj je klupi u sezonama dominacije sjedio član zlatne generacije Budućnosti sa prelaza između dva milenijuma, Dejan Radonjić. Podgoričani su ove sezone pokazali da znaju da igraju protiv „crveno-bijelih”, jer su jedini tim iz regiona, uz evroligaše CSKA, Fenerbahče, Panatinaikos, Baskoniju, Himki i Brose baskets, koji su dva puta savladali pulene Dušana Alimpijevića.

Veliko finale počinje večeras u 19 časova u dvorani „Aleksandar Nikolić”, tj. kultnom „Pioniru”, gdje je već sjutra druga utakmica od 18.30 sati.

"Došli smo do finala i zaslužili ga. To je veliki uspjeh za klub, sve nas, za grad. Proslavili smo pobjedu nad Cedevitom, ali se brzo počeli da se pripremamo za finale, jer znamo šta nas čeka. Protiv Zvezde će biti teško, jer je izuzetno kvalitetan protivnik, ekipa koja je pravljena da igra Evroligu na visokom nivou. Sigurno neće biti nimalo lako", jasan je Nemanja Gordić.

Prvi plejmejker i glavni igrač Budućnosti ove sezone ima iskustva iz ovako napornih serija, jer bi pet utakmica finala mogle da se odigraju za svega sedam dana.

" Igrao sam jednom ovakve serije, sa mečevima koji idu dan za dan, i mogu reći da nije lako. Ne znam kakav se kvalitet košarke može očekivati kad se igraju četiri meča u pet dana. Teško je i da se odmorite, a kamo li pripremite... Kako je nama, tako je i Zvezdi, sigurno je i njima teško jer su igrali u Moskvi. Borićemo se. Svima nama je motiv da igramo pred punim „Pionirom”, znamo šta nas čeka".

Taktička iznenađenja između dva rivala koja se odlično poznaju su praktično nemoguća.

"Igrali smo već protiv Zvezde, nema tu tajni. Svakako ćemo se truditi da se prilagodimo na specifičan stil igre Beograđana, ali trudićemo se i mi da nametnemo naš", zaključio je Gordić.

Heroj majstorice polufinala protiv Cedevite, Petar Popović, poručuje da Budućnost nema razloga da se pribojava finala.

"Čeka nas izuzetno zahtjevan protivnik i serija u kojoj se mečevi igraju dan za danom. Ukoliko bismo došli do majstorice, igrali bismo pet mečeva za sedam dana. Zvezda je odlična, zaslužila je 11 pobjeda u Evroligi. Prolaskom u finale smo skinuli veliki teret koji je nametnut godinama. To nam je veliki plus na polju samopouzdanja. Ne bojimo se Zvezde, jedva čekamo da počne finalna serija", naglasio je 21-godišnji Cetinjanin.

Šta je recept za pobjedu?

"Protiv kvalitetnih igrača je potrebno da koncentracija i fokus budu na najvišem nivou. Svakom igraču, bio velika zvijezda ili ne, moramo da znamo i kvalitete i mane. Mislim da ćemo biti spremni za svaki izazov", zaključio je Popović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)