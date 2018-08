Crvena zvezda sa prazne Marakane želi do elite

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obećao je danas da će njegova ekipa dati sve od sebe protiv Salcburga u baražu za Ligu šampiona i rekao je da će od svojih fudbalera tražiti samo da budu to što jesu.

"Veoma bitna utakmica, ali je gledamo kao i na bilo koju drugu do sad. Tako se ponašamo. Pokušaćemo da nametnemo svoj način igre i daćemo sve od sebe. Tražiću od igrača da budu to što jesu. Obećavamo da ćemo dati sve od sebe", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Zvezda će u utorak u 21.00 pred praznim tribinama stadiona "Rajko Mitić" dočekati Salcburg u prvoj utakmici baraža za Ligu šampiona.

"Ponašaćemo se kao da su navijači sa nama. Izričito sam za to da treba da se nađu bilo kakvi drugi mehanizmi za kažnjavanje i tu nemam dilemu. Nisam za to da se fudbal igra pred praznim tribinama. Ovo je veliki događaj za Srbiju, koju prezentujemo kao klub i trebalo je da bude drugačije", kazao je Milojević.

Navijači će podržati ekipu na današnjem posljednjem treningu pred utakmicu, a trener je istakao da jedva čeka da ih vidi.

Crvena zvezda je obezbijedila plasman u grupnu fazu Lige Evrope, a Milojević je rekao da samo time nije zadovoljan.

"Čovjek nikad ne smije da se zadovoljava nekim stvarima. Ni u jednom trenutku nismo zacrtali cilj jer Zvezda mora da stalno teži još višim ciljevima. Nismo se zadovoljili, to je pogrešno i ne želim da igrači tako razmišljaju. Daćemo sve od sebe dok god nam se pruža prilika", rekao je Milojević.

Milojević je naveo da je Salcburg klub koji je "uticao na njegove prve fudbalske poglede".

"Imao sam priliku da u decembru budem gost Salcburga i vidim njihovu filozofiju. Znam o čemu se radi, to je klub koji ima svoj način fudbala i svi rezultati koje postižu je plod cijelog tog sistema. Jure ulaz u grupnu fazu Lige šampiona, gdje nisu bili, a mi pored toga što smo nekad bili prvaci, nismo igrali u ovom formatu i imamo veliki motiv", rekao je trener Zvezde.

Milojević je istakao da će Zvezda igrati protiv "ozbiljnog protivnika" koji ne prašta.

"Kada igrate na ovakvom nivou, svaki detalj nepažnje može da košta. Trudićemo da budemo koncentrisani 90 minuta", dodao je.

Zvezda za vikend nije igrala u Super ligi Srbije jer je utakmica sa Napretkom odložena, dok je Salcburg nastupio u austrijskom prvenstvu. Milojević je upitan da li je to prednost ili hendikep za njegov tim.

"Imali smo mogućnost da ne igramo čisto preventivno, zbog povreda. Zvezda dugo godina nije bila na ovom nivou. Kada igrate utakmice imate manje vremena za uigravanje i ovo smo iskoristili najbolje moguće. Situacija je specifična. Koliko je prednost, koliko nije, moći ćemo poslije da pričamo, ali mislim da nam je odlaganje utakmice išlo u prilog", rekao je Milojević.

Trener crveno-bijelih je naveo da ne razmišlja o rezultatu, već je koncentrisan na to da Zvezda odigra dobru utakmicu protiv Salcburga protiv jake ekipe kojoj je prepustio ulogu favorita.

On nije mogao da kaže da li će Žonatan Kafu biti u prvoj postavi protiv Salcburga, a naveo je da misli da se brazilski krilni fudbaler veoma dobro prilagodio u novu ekipu.

Upitan da li će računati na Nemanju Radonjića u grupnoj fazi, Milojević je odgovorio:

"Sada je Radonjić u fokusu. On je u ovom trenutku igrač Zvezde. Prelazni rok je do 31. avgusta, a o tome možemo da pričamo 1. septembra".

Kapiten ekipe Vujadin Savić rekao je da jedva čeka početak utakmice sa Salcburgom.

"Jedva čekamo. Drago nam je što nam se pružila čast da se borimo za Ligu šampiona. Nije dugo bilo prilike. Daćemo sve od sebe da dođemo do cilja. Dobro smo se spremili i to ćemo pokazati. Daćemo sve od sebe da dođemo do rezultata koji će biti aktivan. Igranje u Zvezdi nosi dozu pritiska, ali se odlično nosimo sa tim i nemamo problem", rekao je Savić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)