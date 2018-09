„Crveni” na velikom iskušenju u Turskoj

San o Svjetskom prvenstvu je krajem juna i prvog dana jula, pobjedama nad Bjelorusijom i Slovenijom, polako počeo da poprima obrise stvarnosti. Ali, put do Kine za košarkaše Crne Gore je još veoma dug, jer je Španija neuhvatljiva sa 12 bodova, a 10, jedan više od tima Zvezdana Mitrovića, imaju Turska i Letonija.

U najmnogoljudniju zemlju svijeta mogu samo tri selekcije i jasno je da „crveni” moraju da nadmaše ili Tursku ili Letoniju. To će, međutim, biti jako teško, pogotovo sada, jer će Crna Gora drugu fazu kvalifikacija otvoriti večerašnjim gostovanjem (19 časova) u Ankari, timu koji će u svom sastavu imati i NBA i evroligaške zvijezde - Ersana Iljasovu, Džedija Osmana, Furkana Korkmaza, Skotija Vilbekina, Semiha Erdena...

„Čeka nas veoma težak meč, Turska je u najjačem sastavu. Ima tri igrača iz NBA i jednog od najboljih stranaca u evropskoj košarci, Vilbekina. Igraćemo na njihovom terenu, moramo da izađemo hrabro, koncentrisano i da vidimo što će to da nam donese. Teško da mogu bilo kakva očekivanja da se prave, jer niko ne zna u kom sastavu će da igra. Pokušavamo, a mislimo da je to najbolje, da razmišljamo od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i da vidimo dokle ćemo stići”, istakao je Nemanja Radović, krilni centar Saragose.

Crna Gora je kompletna, ako se tako može reći, tek od 10. septembra, kada su se ekipi priključili Bojan Dubljević, Radović i Nemanja Đurišić. Bez njih trojice, kao i Nikole Vučevića i Milka Bjelice, Mitrovićev tim je na turniru u Parizu izgubio od Francuske i Grčke, ali je ostavio solidan utisak. To se pogotovo odnosi na duel sa Helenima, u kojem je najbolji na terenu bio Nikola Ivanović.

Plejmejker Budućnost Volija će biti na velikim iskušenjima u glavnom gradu Turske, jer će se sudariti sa Vilbekinom, koji mu je bio rival i u četvrtfinalu Evrokupa. Amerikanac sa turskim pasošem je na kraju i donio trofej klubu iz Istanbula...

„Turska ima NBA i vrhunske evropske košarkaše. Dugo su zajedno, okupili su se prije mjesec i napravili ozbiljan sistem, mogli bi čak da igraju i klupsku sezonu kako su se organizovali. To je njihova najveća prednost, uz individualni kvalitet koji imaju. Ne znam koliko je realno da očekujemo pobjedu, ali i mi imamo dosta igrača koji igraju košarku na visokom nivou, tako da ćemo moći adekvatno da odgovorimo”, naglasio je Ivanović.

Organizator igre Crne Gore vjeruje da Crna Gora može da se domaćinu suprotstavi na pravi način.

„Dubljević, Đurišić i Radović su došli kasnije, a oni nam daju mnogo na kvalitetu, pogotovo u unutrašnjoj igri. Dubljević je ogromna prednost u napadu, ali i vrlo je čvrst momak u odbrani. Sigurno smo sa njima kvalitetniji nego što je to bilo na turniru u Francuskoj, ali vidjećemo kako će to izgledati na terenu”, zaključio je Ivanović.

Crna Gora u ovom „prozoru” igra i sa Ukrajinom u ponedjeljak u Nikšiću.

