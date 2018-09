Ćupić zaustavljen u trećem, Ostojić i Đukić u drugom kolu

Crnogorski džudista Lazar Ćupić zaustavljen je u trećem kolu, Novak Ostojić i Zvezdan Đukić, eliminisani su u drugom, dok je Stefan Vidaković nastup na Evropskom prvenstvu za juniore u Sofini završio na startu takmičenja.

Ćupić je na startu takmičenja u kategoriji do 90 kilograma bio slobodan, u drugom kolu savladao je Španca Iliju Kabhulijanija, dok je u trećem poražen od Francuza Sofijana Amer Ait Muhameda.

On je u meču za polufinale poražen od Mađara Apora Tota čime je Ćupiću zavorio vrata repesaža.

U istoj kategoriji Ostojić je u prvom kolu pobijedio Eduarda Šerbana iz Rumunije, ali je u drugom poražen od Tonija Miletića iz Bosne i Hercegovine.

U kategoriji do 100 kilograma, Đukić je na startu pobjedio Romana Aleksandrua, dok je u drugom kolu izgubio od Njemca Danijela Zorna.

Vidaković, drugi crnogorski predstavnik u toj kategoriji, već u prvom kolu izgubio je od Aleksandra Teodosija iz Portugala.

Jedinu pobjedu juče ostvarila je Jovana Peković (do 70), dok su u prvoj borbi eliminisani Nikola Stanišić (do 73), Aleksandar Tomić (do 81), Elma Ličina (do 57 kg) i Tamara Gardašević (do 63 kg).

Pobjedu je u petakupisao i Marko Gušić u kategoriji do 66 kilograma.

Na startu takmičenja pobijedio je Bjelorusa Dmitrija Muzhaila, dok je u drugom poražen od Gruzijca Bagratija Niniašvilija, koji je kasnije osvojio bronzanu medalju.

Gušić je ove godine na seniorskom Evropskom prvenstvu osvojio peto mjesto.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)