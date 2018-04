Da li je Manu Đinobili odigrao posljednji NBA meč

Legenda svjetske košarke i San Antonio Sparsa, Manu Đinobili, u porazu svog tima protiv šampiona Golden Stejta odigrao je možda i posljednji meč u NBA ligi.

Iskusni 41-godišnji Argentinac je već sredinom sezone najavio da bi mogao da ''okači patike o klin'', a sudeći po reakcijama i zagrljaja od protivnika koje je dobio nakon poraza, izgleda da je ovo bila posljednja epizoda jedne karijere iz snova.

A lot of hugs for Manu Ginobili after what could have been his final game. pic.twitter.com/gkxEtkHdYY