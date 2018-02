Dan kada je plakao Mesi: Čelsi doveo do suza argentinskog asa

U karijeri Lea Mesija bilo je mnogo više radosnih nego tužnih momenata.

Ovih drugih je malo ko i sjeća, zbog svega što je Argentinac uradio u dresu Barselone, svih golova, pobjeda i titula.

Jedan od trenutaka koje će Mesi pamtiti kao bolne dogodio se 2012. godine, u polufinalu Lige šampiona.

Barsa je igrala revanš sa Čelsijem, koji je iz Londona donio minimalnih 1:0. U 35. i 43. minutu pogodili su Inijesta i Bukets, a Ramireš smanjio do poluvremena.

U četvrtom minutu nastavka Mesi nije ikoristio penal, a gosti u posljednjim trenucima meča preko Toresa ovjerili plasman u finale.

Nakon utakmice, Argentinac je bio skrhan od bola i tuge, otkrio je njegov tadašnji saigrač, a sada igrač Mančester junajteda Aleksis Sančes.

"Plakao je na klupi u svlačionici. Mnogo teško mu je pala eliminacija. Mislim da nije mogao da izdrži pritisak, jer su svi očekivali da on odvede Barselonu u novo finale. Ljudi ne vide šta se događa iza scene i kroz kakve situacije prolaze igrači. Leo je uradio sve što je mogao, ali svaka utakmica je nova priča", rekao je Sančes.

"Fudbal često spasi mnogo života. Mnogi od nas u fudbalu dođu do normalnog života, izbjegnu siromaštvo, probleme... Ali, s druge strane, odricanja su ogromna da bi došao do najvećeg nivoa. Ljudi to ne shvataju, gledaju samo ono što im je pred očima", kazao je Sančes.

Barselona će se sa Čelsijem sastatu u osmini finala ove sezone. Londonski tim je jedan od rijetkih kojima Mesi nikada nije dao gol, a odigrao je čak sedam utakmica.

Sančes je u Barseloni proveo tri godine, upisao 88 utakmica i postigao 39 golova.

