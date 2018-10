Dan kada je svijet upoznao Lea Mesija: Duga kosa, broj 30 na leđima i put u istoriju

Za navijače Barselone i sve ljubitelje fudbala, 16. oktobar je poseban dan.

To je dan kada je svijet upoznao Lea Mesija.

Prije tačno 14 godina, tada argentinski super-talenat debitovao je za prvi tim Barselone.

Utakmica sa Espanjolom, 82. minutu, izašao je Deko, a ušao dugokosi tinejdžer koji će kasnije postati jedan od najboljih, po mnogima i najbolji svih vremena.

1⃣4⃣ years ago today Lionel Messi made his @FCBarcelona senior team debut.



He's scored 563 goals in 648 appearances since then.



The story continues...pic.twitter.com/R5DgVzV7eh