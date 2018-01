Dan Martina Lutera Kinga: Blistao Embid, Finac za istoriju, Mirotić bolji od Dragića

U SAD se obilježava dan Martina Lutera Kinga, a u čast najvećeg borca za prava Afro-amerikanaca NBA liga ima bogat program.

Dnevni dio obilježio je Džoel Embid, centar Filadelfije, dominantnom partijom protiv Toronta (117:111) - 34 poena i 11 skokova imao je 23-godišnji centar.

Joel Embiid scores 34 PTS and grabs 11 REB to lead the @Sixers to the win at home!#HereTheyCome pic.twitter.com/2NnTv3Eejw — NBA (@NBA) January 15, 2018

Giannis puts together a full game (27 PTS, 20 REB, 6 AST, 2 BLK), as the @Bucks get the road W!#FearTheDeer pic.twitter.com/IQrm8CldAl — NBA (@NBA) January 15, 2018

I Janis Adetokumbo je bio na nivou - 27 poena i 20 uhvaćenih lopti (rekord karijere) u pobjedi Milvokija nad Vašingtonom 104:95.

Čikago je bio bolji od Majamija, a mladi Finac iz Bulsa Lauri Markanen ubacio 100. trojku u karijeri i postao najmlađi igrač koji je toliko puta pogodio šut za tri poena.

⚠️NBA RECORD: @MarkkanenLauri has made 100 career three pointers faster than any player in @NBA history (41st game). pic.twitter.com/HNmD0L0bFX — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 15, 2018

Nikola Mirotić je postigao 18 poena za Čikago, Goran Dragić 22 za Majami.

Detroit - Šarlot 107:118

Filadelfija - Toronto 117:111

Vašington - Milvoki 95:104

Atlanta - San Antonio 102:99

Bruklin - Njujork 104:119

Ćikago - Majami 119:111

