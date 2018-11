Danijel Petković - u predvorju francuske elite

Francuški drugoligaš Lorijen opet se izborio za prve stranice najprestižnijih dnevnika u zemlji svjetskih prvaka. “Oslići” su se plasirali u osminu finala Liga kupa Francuske, to pobjedom na terenu prvoligaša Tuluza (1:0).

“Senzacija”, “iznenađenje”, samo su neki od naslova velike pobjede Lorijena, za koju je i te kako zaslužan Danijel Petković. Crnogorski reprezentativni golman je prije jedinog gola svog tima na utakmici, sjajnim intervencijama u dva navrata sačuvao mrežu.

"Da, zaista smo napravili veliko iznenađenje. Tim prije jer je Tuluz izašao u najjačem sastavu, dok smo mi nastupili sa momcima koji su manje igrali tokom sezone, ili polaznicima akademije koji uopšte ne treniraju sa prvim timom. Ipak, uspjeli smo. Odigrali smo dobru utakmicu, pa iako je Tuluz više držao loptu u posjedu mi smo odlično izlazili u kontri. I ova ekipa sa kojom smo nastupili je prošla u dva prethdona kruga i pokazala je potencijal. E sad, da li će se nešto promijeniti u ambiciji kluba u daljem takmičenju, ne znam. Od naredne runde uključuje se u takmičenje i sama elita na čelu sa Pari Sen Žermenom, pa je možda i iluzorno očekvati uspjehe u ovom takmičenju", priča za “Vijesti” 25-godišnji Tivćanin.

Petković je standardni prvotimac crnogorske selekcije, a već drugu sezonu je u Lorijenu. Prošle sezone je francuskoj javnosti skrenuo pažnju nevjerovatnim odbranama u Kupu protiv Anžea, i tada je drugoligaš Lorijen bio bolji od prvoligaša a Petkovićeve odbrane je čak i prestižni “Lekip” nazvao nevjerovatnim i bravuroznim.

"Zadovoljan sam formom koju pokazujem od dolaska u Francusku, i definitivno sam se dokazao u drugoligaškoj konkurenciji. Meni je cilj da napravim korak dalje, za koji je potrebno da Lorijen izbori prvoligaški status. Za sada smo na dobrom putu, odlično igramo u prvenstvu i nadam se da ću sa Lorijenom ostvaritii snove. Prošle godine nas je poraz u posljednjem kolu ostavio bez učešća u baražu, koji je izuzetno jak i moramo se potruditi da izborimo jedno od prva dva mjesta ove sezone za direktan plasman".

Petkoviću ima ugovor sa Lorijenom do juna 2020. godine.

"Ako ne uspijemo da se plasiramo u elitu, na ljeto ću razmišljati o promjeni sredine. No, o tom potom, tu sve i ne zavisi od mene. Osjetio sam to, jer sam i odbranama u našoj mladoj selekciji dobio ponudu francuskog prvoligaša Rena, pa se iskomplikovalo".

Na pitanje koja razlika braniti u klubu i reprezentaciji, Petković odgovara:

"Igre u klubu su posao. Tu si više nego dobro plaćen da radiš na način kako bi pružao dobre partije. I tome je sve podređeno. Reprezentacija je nešto drugo. To je zadovoljstvo za sve, čak i igrače koji su dostigli najveće visine. Poseban je osjećaj braniti boje svoje države. Raduje me što smo još u igri u Ligi nacija, uprkos lošem izdanju protiv Srbije, naročito u prvom poluvremenu gdje nismo ispunili selektorove zahtjeve. Srećom, došla je pobjeda protiv Litvanije, uz ubjedljivu i dobru igru i stvari su opet legle na mjesto i sve i dalje od nas zavisi. I u reprezentaciji moraš igrati dobro da te ne bi pomjerili, kao i u klubu. U klubu od ove sezone imamo drugog trenera golmana, a ja konkurenciju u supertalentovanom 18-godišnjem Ilanu Meslijeu, koji se odlično pokazao u nekim utakmicama koje sam propustio zbog lakše povrede lakta. To je dobro za ambiciju da napadnemo plasman u najjaču ligu u Francuskoj".

Foto: Filip Roganović

Trnovit put zbog nerazumijevanja sredine podigao cijenu uspjeha

Iako sada sve izgleda dobro po Danijela Petkovića, 25-godišnji Tivćanin je prošao trnovit put do uspjeha.

"Morao sam, nažalost, da prođem dvije godine sumnji, sve zbog nerazumijevanja da mi dozvole prelazak u Ren, što bi bilo ostvarenje snova i prilika da se oprobam u vrhunskom klubu. Prvo sam bio u Zeti, pa Lovćenu, poput svih igrača iz naše lige sam se pitao - da li će sav taj rad i odricanja dati rezultat, hoću li dobiti pravu priliku? Na sreću, preokret u karijeri je došao prelaskom u mađarski MTK, gdje sam sjajnim odbranama zaslužio i poziv u seniorsku reprezentaciju", istiće Petković.

Uslijedio je poziv iz Francuske, prelezak u Lorijen.

"Ovo je zemlja nevjerovatnih mogućnosti, samo je Lorijen grad koji odudara mirnoćom, kao da svi rade i uopšte nema te živosti na ulicama kao u nekim drugim gradovima ovdje. Malo je monotono, ali i nemam previše vremena zbog obaveza pa mi ne smeta. Uz to, okupljanja reprezentacije dođu kao pravo opuštanje i tih par dana odmora zimi i desetak ljeti u Tivtu, bukvalno mi prolete. Naravno da ima nostalgije, ali dođu mi povremeno u posjetu članovi porodice ili drugovi".

Čeh je avangarda, a Oblak nema pažnju koju zaslužuje

Za Danijela Petkovića, čuvar mreže Arsenala Petr Čeh i dalje je golman na kojeg se treba ugledati.

"Apsolutno jeste, mada se i u ovom poslu dosta toga mijenja i mora se pratiti. Smatram da je golman Atletika Jan Oblak jedan od najbojih na svijetu, samo nije medijski toliko eksponiran koliko zaslužuje. I dalje u slobodnom vremenu ‘bacim oko’ na to kako brane najbolji, i u posljednje dvije godine se od Oblaka zaista može učiti".

