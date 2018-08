Danilo Pantić eliminisan u prvom kolu

Crnogorski džudista Danilo Pantić nastup na Gran priju u Budimpešti završio je u prvom kolu.

Njega je na startu turnira, u kategoriji do 100 kilograma, eliminisao Mađar Zolan Ohat.

Iako je Pantić imao vazari prednosti, mađarski džudista je pobijedio iponom, dva minuta i tri sekude prije kraja.

Prvog dana Gran prija, u subotu, nastupilo je četvoro naših takmičara.

Srđan Mrvaljević je, u kategoriji do 81 kilograma, eliminisan u trećem kolu, od prvaka Evrope, Rusa Alana Kubetsova. U prva dva kola je savladao Poljaka Demiana Stepina i Ukrajinca Artema Harčenka.

Nebojša Gardašević zaustavljen je u drugom kolu, kategorije do 81 kg, od Belgijanca Matijasa Kasea. U prvom je pobijedio Poljaka Damijana Švarnovijeckog.

Nikola Gardašević je u prvom kolu u kategoriji do 73 kg poražen od Ukrajinca Dmitra Kaniveca, dok je Jusuf Nurković u prvom kolu kategorije do 66 kg izgubio od Egipćanina Mohameda Abdelmavguda.

”Doći do plasmana na ovako jakom turniru sigurno da nije ni malo lako prije svega što svaka pobjeda nosi značajan broj bodova za olimpijsku listu. Sigurno da je najbolji utisak ostavio Nebojša Gardašević u kategoriji do 81 kg, koji je ujedno imao i najteži žrijeb od naših takmičara. Nebojša je u prvom meču savladao poljskog reprezentativca Damijana Švarnovijeckog, takmičara koji ima medalje sa najačih planetarnih turnira kao i evropske šampionske titule u juniorskoj i u konkurenciji mlađih seniora. U drugom kolu nakon krajnje neizvjesnog meča, Nebojša je poražen od odličnog Belgijanca Matiasa Kasea, juniorskog svjetskog prvaka, devetoplasiranog na svjetskoj rang listi i drugoplasiranog na Gran pri turnirima u Zagrebu i Agadiru ove godine. Nakon neuspjelog napada Gardaševica, Belgijanac je kontrom došao u vođstvo, nakon čega je prije svega dobrim napadima i agresivnom borbom, Nebojša natjerao Kasea na dvije kazne ali je treća kazna ipak, voljom sudija, ipak izostala, čime bi naš takmičar slavio pobjedu i prošao u treće kolo, Ovakvim nastupom Nebojša je pokazao da može da se nosi sa svim borcima u kategoriji do 81 kg", kazao je predsjednik stručno–trenerske komisije Džudo saveza Crne Gore Rajko Mrvaljević.

"Ostali naši takmičari svakako još moraju da porade na tehničko-taktičkim varijantama koje im očigledno nedostaju obzirom na to da su Danilo Pantić kao i Nikola Gardašević imali prednost koju su u drugom dijelu borbe ispustili”, zaključio je Mrvaljević.

U Budimpešti je nastupilo 573 takmičara (343 u muškoj i 230 u ženskoj konkurenciji) iz 86 zemalja.

