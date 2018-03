Darušafaka stavila tačku na sjajnu odiseju Budućnosti

Kada je trener Dejvid Blat, osvajač Evrolige 2014. i finalista NBA sa Kilvlendom 2016. godine, a njegov prvi pomoćnik čovjek koji je vodio veliku košarkašku naciju Litvaniju tri godine i bio bronzani na Svjetskom prvenstvu 2010. u Turskoj (Ketsutis Kemzura), kao logično se postavlja pitanje - čemu su košarkaši Budućnost Volija mogli da se nadaju protiv tog kluba? Jeste tim Aleksandra Džikića imao šansu za senzacionalnu pobjedu u utorak u Istanbulu, ali je u „Morači” bio nemoćan protiv Darušafake, koja je slavila sa 78:71 i postala prvi učesnik polufinala Evrokupa.

Podgoričane sada čeka rasplet u ABA ligi. Već u ponedjeljak od 21 čas dočekuju FMP i moraju da pobijede kako bi u polufinalu plej-ofa imali prednost domaćeg terena protiv Cedevite.

Čovjek koji je odlučio prvi meč, Skoti Vilbekin, bio je nezaustavljiv i sinoć - američki plejmejker, koji je trebalo da igra za Bosnu i Hercegovinu, ali se predomislio zbog poziva Turaka, probijao je odbranu Budućnosti kao od šale i donio svom timu dva puta dvocifrenu prednost (26:15 i 28:17). Zanimljivo, od prvih 28 poena je dao tačno polovinu, a ostalih 14 su na ravne časti podijelila sedmorica igrača.

Uskoro je bilo i minus 13 (22:35), a za istu razliku se trojkom uz zvuk sirene za kraj poluvremena pobrinuo Kartal Ezmizrak (26:39). Podgoričani su šansu za priključak propustili na početku trećeg kvartala - nakon trojke Danila Nikolića za 29:39, Kajl Gibson je promašio oba bacanja (u prvom poluvremenu nije iskoristio tri vezana), a onda poslije ofanzivnog skoka Zorana Nikolića odmah potpuno nerezonski šutnuo iza linije 6,75 metara. I, naravno, nije pogodio...

Darušafaka je brzo došla do plus 14 (45:31), a krajem treće i početkom posljednje četvrtine serijom 8:0 otišla na nedostižnih 18 razlike (64:46). Budućnost je prišla na 56:66 na tačno šest minuta do kraja, ali su se nakon tajm-auta Dejvida Blata igrači Darušafake prenuli iz kratkotrajnog sna i rutinski priveli meč kraju.

Podgoričanima tako i dalje ostaje najveći uspjeh u Evropi onaj iz 1999. godine, kada je tim Gorana-Polija Bojanića stigao do polufinala Saporta kupa. Odigrao je samo jedan meč sa Benetonom u Trevizu, izgubio 76:60, a revanša nije bilo zbog bombardovanja...

Budućnost Voli - Darušafaka 71:78 (12:19, 14:20, 20:20, 25:19)

Podgorica - Dvorana „Morača”. Gledalaca: 3.700. Sudije. Garsija-Gonsales (Španija), Haliko (Estonija), Travicki (Poljska).

Budućnost Voli: Ivanović 16 (2-2), SU. ŠEHOVIĆ, DOLMEN 11 (7-4), Se. Šehović 2 (2-2), Starovlah, GORDIĆ 8, Bojić, Ilić, Z. NIKOLIĆ 3 (2-1), GIBSON 19 (11-5), Popović 8, D. Nikolić 4 (2-1).

Darušafaka: Kid 11 (2-1), VILBEKIN 22 (4-3), EZMIZRAK 8 (2-2), BAJGUL 10 (2-1), Košut, Kamings 7 (4-3), Ulubaj 2, Ozdemiroglu, Aldemir 2, DŽONSON 12, ERIK 4.

