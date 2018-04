De Brujne: Želimo da osiguramo titulu protiv Junajteda

Fudbaler Mančester sitija Kevin de Brujne rekao je danas da njegova ekipa želi da svojim navijačima pokloni istorijski dan, tako što će titulu u Premijer ligi osvojiti protiv gradskog rivala, Mančester junajteda.



Siti je na korak od treće titule u Premijer ligi od 2012. godine, nedostaje mu samo jedna pobjeda, a prvu priliku imaće za to u subotu kada će dočekati Junajted.



"Mislim da bi to bilo divno zbog navijača. Ako ne pobijedimo u toj utakmici i dalje ćemo imati mnogo prilika, ali uraditi to protiv Junajteda bi bilo posebno. Za navijače bi to bilo nešto posebno, nešto drugačije, istorijski", rekao je De Brujne za britanske medije.



Siti je u subotu slavio protiv Evertona sa 3:1, a belgijski fudbaler se nada da će njegova ekipa imati sličan nastup i u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona protiv Liverpula. Jedini poraz u Premijer ligi ove sezone Siti je doživio upravo od Liverpula (4:3).



"Ovo je Liga šampiona, četvrtfinale, to je sve ili ništa", rekao je De Brujne.



Utakmica između Liverpula i Sitija na programu je u srijedu od 20.45 na Enfildu.

