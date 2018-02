De Hea sačuvao Junajted u Sevilji, Alison nije mogao Romu u Harkovu

Ako prođe u četvrtfinale, što će uraditi samo ako pobijedi Sevilju u revanšu, Mančester junajted slaviće Davida de Heu i njegove odbrane u Sevilji.

Španski golman je sa nekoliko čudesnih intervencija spriječio poraz "đavola" - 0:0 na "Pishuanu", uz odnos šuteva ka golu koji sve govori.

Domaćin ih je uputio 25, osam u okvir gola, Junajted samo šest.

U Harkovu, Šahtjor je u drugom poluvremenu napravio veliki preokret protiv Rome i slavio 2:1, mogao i ubjedljivije.

Under je doveo Rimljane u vođstvo, a u nastavku su Fakundo Fereira, nakon solo akcije, i Fred iz maestralnog slobodnog udarca donijeli svom timu prednost pred revanš.

Tok mečeva

Poništen gol Lukakua zbog igranja rukom.

U Sevilji, Murinjo je promijenio ofanzivnu postavku. Izašli su Sančes i Mata, ušli Rašford i Marsijal.

71. minut - Šahtjor vodi 2:1. Spektakularan gol Freda iz slobodnog udarca. Veliki preokret u Harkovu.

Fred će od naredne sezone vjerovatno igrati u Mančester sitiju.

64. minut - nova intervencija De Hee, da njega nema Junajted bi gubio u Sevilji. Španac uspješniji od Lenglea.

Odnos u šutevima 19:3 u korist Sevilje.

63. minut - kakva opsada gola Rome i još jedna odbrana Alisona, koji je efektnom paradom odbranio šut zemljaka Tajsona.

WHAT THE HELL OF SAVE FROM ROMA’s GK ALISSON!

Look till the end, until which point is flying! pic.twitter.com/lRlimh3kNi — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 21, 2018

Sevilja traži gol na domaćem terenu, Junajted bezopasan...

56. minut - sjajna odbrana Alisona, Roma je u problemu. Brazilski golman odbranio je zicer Marlosu.

52. minut - kako su opasni Šahtjorovi Južnoamerikanci. Argentinac Fakundo Fereira je pobjegao Manolasu, izveo sjajan dribling na vrhu šesnaesterca, a zatim proturio loptu ispod Alisona.

Počela su druga poluvremena.

Nakon prvih 45 minuta, Roma vodi u Harkovu, a u Sevilji nema golova.

Italijanski tim je odigrao sjajno poluvrijeme protiv Šahtjora, imala dvije velike šanse prije nego što je mladi Under pogodio za vođstvo.

Na "Pishuanu", Sevilja konkretnija od Junajteda, a De Hea je u finišu spasao svoj tim...

44. minut - De Hea je sačuvao Junajted, briljantnom odbranom nakon šuta Stivena N'Zonzija, pa Luisa Murijela.

Prethodno je španski golman zaustavio i pokušaj Koree.

Foto: Reuters

41. minut - ovo se čekalo. Roma vodi u Harkovu. Opet Džengiz Under, mladi turski napadač, koji blista u posljednje vrijeme.

Sjajna asistencija Džeka, odlično se kretao Under, izbjegao ofsajd i postigao prvi gol na debiju u Ligi šampiona.

Roma opasnija u Harkovu, zrelije djeluje italijanski od ukrajinskog tima.

U Sevilji, šansa Lukakua kao da je smirila Sevilju, nema mnogo uzbuđenja na "Pishuanu".

24. minut - opasan napad Mančester junajteda, najbolja prilika na meču. Romelu Lukaku je morao bolje, nakon dodavanja Sančesa - preko gola je poslao loptu Belgijanac.

21. minut - druga velika prilika za goste. Brza akcija Džengiza Undera i Perotija, Džeko je sa ivice šesnaesterca tukao pravo u Pjatova.

Još jedna opasnost pred golom Šahtjora. Manolas je imao dobru poziciju da ugrozi gol poslije još jednog kornera Kolarova, ali je loše šutirao.

Ulazi Pol Pogba za Mančester junajted, umjesto povrijeđenog Erere. Španac se, inače, tek oporavio od povrede.

Jose Mourinho forced to call upon Paul Pogba after 16 minutes against Sevilla following Ander Herrera blow https://t.co/3OJ5F13i4q pic.twitter.com/4r2le9xvSI — Mirror Football (@MirrorFootball) February 21, 2018

Odličan meč u Harkovu, sjajan tempo, napadi i jednog i drugog tima. Šahtjor ima sjajne Brazilce, odbrana Rome biće na mukama...

6. minut - velika šansa za Romu. Gužva na 7-8 metara od gola Šahtjora, pokušao je Džeko, nakon kornera Kolarova, a Pjatov instiktivno reagovao. Zatim je šut Fasija blokiran...

I Šahtjor je krenuo dobro, preko brzonogog Ismailija, koji je uputio dobru loptu na petarac, ali kasnili su njegovi saigrači.

Energičan početak Sevilje u duelu sa Junajtedom. Pokušaj Lenglea nakon kornera, pa Murijela uz intervenciju De Hee.

Počeli su mečevi.

Prvi dio osmine finala Lige šampiona biće kompletiran večeras u Sevilji i Harkovu.

Na "Sančes Pishuanu" igraju Sevilja i Mančester junajted.

Sevilja je minulih godina blistala u Ligi Evrope, a tek je prošle sezone prvi put stigla do eliminacione runde elitnog takmičenja - i tada je igrala sa engleskim timom (Lester) i izgubila.

Junajted je u LŠ došao upravo kao osvajač drugog po rangu evropskog takmičenja, Liga šampiona je za giganta sa "Old traforda", ipak, prirodno okruženje, a četvrtfinale minimum ispod kojeg ne bi trebalo da ide.

Do povoljnog rezultata pred revanš, Žoze Murinjo će pokušati da dođe sa pomalo iznenađujućim timom, u kome nema Pogbe, Marsijala i Rašforda, koji su na klupi.

U drugom meču u Harkovu, igraju Šahtjor i Roma.

⚒ Our squad for the @ChampionsLeague Round of 16 first leg #ShakhtarRoma.



Follow every event of the match in the match centre: https://t.co/Xx1e75SArq pic.twitter.com/SQbp4TXDwG — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 21, 2018

Ukrajinski tim nije u takmičarskom ritmu, jer je pauza na domaćoj sceni, pa je, samim tim, u podređenom položaju u odnosu na Rimljane.

