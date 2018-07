De Laurentis: Ronaldo će se kad tad obiti Juventusu o glavu

Predsjednik Napolija Aurelio De Laurentis poručio je navijačima da neće prodavati klub i da počnu da navijaju za Juventus ako žele titule.

Napoli se sprema za sezonu u svom trening centru u Dimaru i navijači su iskoristili priliku da uzmu autograme i popričaju sa predsjednikom kluba.

Jedan od njih ga je pitao da li bi klub mogao da bude prodat kineskim investitorima.

"Sanjanje ne znači život, možete da sanjate, ali onda se probudite. Da li uvek sanjate o istoj stvari? Vi Napolitanci biste to i zaslužili ako bih klub prodao Kinezima. Dok god sam živ, Napoli će biti moj. Prošle sezone smo primjećeni u ligi, zar ne znate da u njoj ima 19 timova?", rekao je De Laurentis i dobio odgovor da navijači žele da pobjeđuju.

"Onda počnite da navijate za Juventus. Vi navijači takođe treba da potrošite novac i osigurate naše poteze na transfer tržištu. Mi svoj dio posla radimo...".

On je kritikovao Juventus jer misli da je preplatio jednog od najboljih fudbalera svijeta – Kristijana Ronalda, prenosi b92.

"Kad dajete takve plate za igrače, kad-tad vam se to obije o glavu. Pa on je na zalasku karijere i potrošiti toliko novca za jednog igrača koji je u određenim godinama je veoma opasno. Rizičan je to posao za klub, baš me zanima hoće li prevladati marketinški ili sportski uspjeh", rekao je De Laurentis, čiji Napoli već 30. septembra gostuje Juventusu.

