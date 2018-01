Debakl na kraju: "Lavovi" eliminisani porazom od Slovenije

Crnogorski rukometaši su završili nastup na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj.

I to neslavno - ubjedljivim porazom od Slovenije rezultatom 28:19.

Crnoj Gori je trebala pobjeda da prođe u narednu rundu, ali je realno bila daleko, pogotovo igrom u drugom dijelu.

"Lavovi" su na poluvremenu imali minus jedan (14:13), a u nastavku je uslijedio debakl...

Makedonija iz grupe C prenosi tri boda, Njemačka dva, a Slovenija koju vodi legendarni Veselin Vujović jedan bod...

Crnoj Gori je ovo 20. poraz u ukupno 22 meča na velikim takmičenjima.

Ševaljević je dao šest golova bio najefikasniji u našem timu, Lipovina je upisao četiri, a kod Slovenaca se istakao Marguč sa šest pogodaka.

TOK MEČA

19:28 - Mačkovšek

19:27 - Žabić

19:26 - Marguč

19:25 - Ševaljević iz sedmerca

18:25 - Verdinek

18:24 - Marguč

18:23 - Bezjak iz kontranapada s igračem manje

18:22 - Ševaljević iz sedmerca. Crna Gora ima igrača više.

17:22 - Kavtičnik, gol s igračem više

Umjesto Simića na golu je Mijatović.

17:21 - Anđelić

16:21 - Bezjak

16:20 - Mačkovšek

16:19 - Marguč sedmerac

16:18 - Lipovina, gol sa igračem više

15:18 - Blagotinšek

15:17 - Miloš Vujović, gol sa igračem više

Tajm-aut Crna Gora

14:17 - Zarabec

14:16 - Blagotinšek, brzi centar

14:15 - Božović

13:15 - Blatgotinšek, gol sa igračem više

Nakon prvih 30 minuta, Crna Gora gubi od Slovenije 14:13.

Dobro izdanje "lavova", borbeno i hrabro. Crna Gora je vodila 12:11 i 13:12, Slovenci preokrenuli...

Miloš Vujović je promašio čistu kontru, odbranio je Lesjak.

Isključen Radojević zbog nepravilne izmjene.

13:14 - Mlakar

13:13 - Marguč

13:12 - Grbović

12:12 - Marguč sedmerac

12:11 - Miloš Vujović

11:11 - Lipovina sa igračem više

10:11 - Zarabec

10:10 - Radović sa igračem više

Crveni karton Slovencu Potočniku. Dodijeljen je zbog faula nad Lipovinom, a nakon gledanja snimka...

9:10 - Marguč sedmerac

9:9 - briljantna odbrana Simića, pa gol Miloša Božovića

8:9 - Mlakar

8:8 - Ševaljević, četvrti gol

7:8 - Lipovina

6:8 - Mlakar

