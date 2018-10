Dejan Radonjić: Znam šta me čeka u „Morači”

Trenerska karijera Dejana Radonjića ima konstantu - stalno ide uzlaznom putanjom! Konstanta je i to da gdje god je radio, krećao je od nule, minuli rad kao da nije postojao niti se računao. I za sve se izborio - sam!

U Budućnosti je krenuo iz ambisa, kada je klub izgubio status učesnika ABA lige, i na toj istorijskoj prekretnici za “plave” doveo ih u red ekipa koje svake godine jure titulu u takmičenju klubova s prostora bivše Jugoslavije.

U Crvenu zvezdu je došao sa “mačem iznad glave” koju je godinama držao Partizan, da bi se pod njegovim vođstvom situacija potpuno preokrenula, pa su “crveno-bijeli” konačno dočekali da im komšije gledaju u leđa.

Sjajna izdanja Zvezde u Evroligi bila su odlična preporuka za njegov CV, ali je priliku dočekao u vjerovatno najtežoj mogućoj situaciji - da na klupi Bajerna zamijeni legendarnogSašu Đorđevića, u tom trenutku više nego uspješnog selektora reprezentacije Srbije... I sve je izdržao.

Osvojio je titulu prvaka Njemačke, pa će sa slavnim klubom, prije svega poznatim kao fudbalskim gigantom svjetskih razmjera, ove sezone igrati Evroligu. Još jedan izazov sa kojim se hvata u koštac...

"Znamo koliko je jako takmičenje Evroliga, svjesni smo da će to biti veliki izazov. U sezoni ćemo odigrati ukupno 80-ak ili više utakmica, a cilj nam je da se pokažemo u najboljem mogućem svjetlu. Nadam se da ćemo biti konkurentni u Evroligi, nastojaćemo da ostvarimo što više pobjeda u Evroligi, a kako će taj ritam utakmica da se reflektuje na kvalitet naših izdanja, ostaje da se vidi. Ono što u ovom trenutku jeste za razmišljanje, pogotovo kod mene, jeste problematika pripremnog perioda koju su imali skoro svi evroligaški klubovi, a to je odsustvo velikog broja igrača tokom pripremnog perioda, a na to se nadovežu problemi sa povredama od samog starta, imali smo veliki peh - povredu Mačvana, tako da se trenutno nadam da ćemo prije prvog meča u Evroligi uspjeti da napravimo makar jedan trening zajedno. Nadam se tome, iako znam da će to biti nedovoljno da budemo spremni za tako kvalitetno takmičenje, ali barem ćemo dati sve od sebe da budemo što spremniji za početak Evrolige. Startovalo je i prvenstvo Njemačke, osjeća se sve ovo o čemu pričam kroz treninge i mečeve, pa treba naći najbrži put kako bismo došli na zadovoljavajući nivo", u razgovoru za “Vijesti” kaže Radonjić.

Kakve su ambicije u klubu, s obzirom na to da ste promijenili gotovo cjelokupnu spoljnu liniju, te da se povrijedio Mačvan pa ste i na toj poziciji morali hitno da reagujete i naprečac tražite neko rješenje?

"Želimo da budemo konkurentni u Evroligi, da u svakom meču damo sve od sebe, da pokušamo da ostvarimo što više pobjeda, a da u njemačkom prvenstvu odbranimo titulu prvaka i da osvojimo Kup".

Koliko ste zadovoljni promjenama u igračkom kadru, odnosno sadašnjim sastavom?

"Tek treba da vidimo kako da dođemo do optimalnog nivoa ovog tima. Još nismo napravili zajednički trening, sada nam je priključuje i Derik Vilijams, pa treba i njega adaptirati u ovim okolnostima, pa mislim da će neki konkretniji odgovor o ekipi moći da se da tek poslije oktobra, u kojem imamo i veliki broj utakmica i dosta iskušenja, kako u Evroligi, tako i u Prvenstvu Njemačke. U tom periodu smo u ritmu koji je prilično paklen, pa će nakon njega biti jasnija slika i o tome koliko nam treba da budemo na kvalitetnom nivou, i eventualno šta možemo očekivati od ove sezone. Mada, s obzirom na naše želje i ambicije, najvažnije je da tokom sezone budemo sa što manje opterećenja i izostanaka igrača, a da na kraju, kada to bude najvažnije - kada krene borba za titulu u Njemačkoj - budemo spremni da ostvarimo naše ambicije".

Sa Crvenom zvezdom ste imali i vrhunsko iskustvo igranja u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, ali i ostvarili vrhunske rezultate. Da li biste bili zadovoljni kada bi sa Bajernom ponovili takve sezone?

"U svakom slučaju jako sam zadovoljan vremenom koje sam proveo u Crvenoj zvezdi i rezultatima koje smo postigli, jer je to bio izuzetno značajan period za mene i sve nas koji smo tamo radili u klubu. Trudili smo se da budemo što je moguće bolji, mislim da smo izvlačili maksimume iz nas, što je bilo najvažnije. Na to su se nadovezali dobri rezultati u Evroligi i trofeji u ostalim takmičenjima. Vijdjećemo kako će se razvijati situacija u Bajernu, u svakom slučaju sigurno nam predstoji veliki rad, treba dati sve od sebe da se ostvari što je moguće više".

I Budućnost - klub u kojem ste sa velikim uspjehom igrali i predvodili je sa klupe - sada igra Evroligu, pa ćete ponovo doći u “Moraču” i biti nagrađeni velikim aplauzom za sve ono što ste ostvarili za “plavo-bijele” boje... Šta mislite o nastupu u Evroligi svog nekadašnjeg kluba?

"Prvo, mislim da je velika stvar što će Budućnost poslije 15 godina ponovo igrati u Evroligi. Siguran sam da će Budućnost biti odličan reprezent u ovogodišnjem izdanju Evrolige i da će dati maksimum. Ono što znam i što vidim i što sam imao prilike da čujem, jeste da se dosta toga uradilo i što se tiče same pripreme preduslova za nastup u Evroligi, klub je na čelu sa predsjednikom Bokanom u organizacionom smislu napravio jako puno, a prošle sezone je sve to ispratio i rezultat. Treba se truditi da se tako nastavi i da se kontinuitetom diže košarka na još viši nivo".

Očekujete li punu dvoranu kada Bajern bude gostovao u “Morači”?

"Koliko vidim, postoji dobra atmosfera, interesovanje i euforija u Podgorici, tokom ljeta sam imao prilike to da osjetim na svakom koraku, tako da mislim da će na utakmicama Evrolige dvorana biti puna. Kada gledam na TV-u i putem fotografija, dvorana stvarno izgleda reprezentativno. Već imam iskustvo da igram protiv Budućnosti i da sjedim na klupi protivničke ekipe, tako da znam šta me čeka", ističe Dejan Radonjić.

Crnogorska kolonija u Minhenu

Kao i u Crvenoj zvezdi, crnogorska kolonija uz Radonjića je i u Minhenu.

"Sada je stigao Velibor Borko Radović, tu je i Dragan Gačević koji je zadužen za kondicionu pripremu. Daćemo sve od sebe, uz ostale članove stručnog štaba ali i svih ljudi u klubu, da prije svega ostvarimo ambicije koje smo zacrtali, ali i da uradimo najbolji mogući posao", ističe Radonjić.

Obaveze ne dozvoljavaju da se uživa u majstorijama fudbalera

Fudbalska ekipa Bajerna je svjetski gigant, utakmice Milera, Riberija, Robena, Nojera i družine magnet su za sve ljubitelje fudbala na planeti, a pogotovo u Njemačkoj. Radonjić, međutim, od obaveza ne stiže da bude često na “Alianc areni”.

"Kada sam tek došao imao sam priliku da gledam utakmicu Bajern - Sevilja. Bili smo svi zajedno, i ekipa i stručni štab. Gledao sam i duel protiv Real Madrida. Međutim, obaveze nam ne dozvoljavaju da imamo previše vremena za bilo šta van košarke. Postoji jasna i vidljiva navijačka ljubav prema Bajernu, sve to i mi doživljavamo, samo od naših obaveza zavisi da li ćemo imati vremena da i ove sezone gledamo fudbalere".

Reprezentacija je ostvarila sjajan rezultat, nadamo se da možemo na SP

Iako kaže da od obaveza ne stiže da prati ništa što mu odvraća pažnju od ekipe, svakako da pažnju poklanja reprezentaciji Crne Gore koju s klupe predvodi njegov kum Zvezdan Mitrović.

"Mislim da smo do sada postigli sjajan rezultat, i treba pokušati i dati sve od sebe da se napravi čudo i da se ode na Svjetsko prvenstvo. Ali, mislim da se reprezentacija pokazala u odličnom svjetlu, da selektor radi sjajan posao, a činjenica da nas ostavljaju da se nadamo kako možemo do Kine, jako je pozitivno u ovom trenutku. To je veliki izazov, ali treba biti realan i konstatovati da bi bio veliki podvig ostvariti tako nešto", zaključio je Radonjić.

42 pobjede u Evroligi sa Crvenom zvezdom ostvario je Dejan Radonjić za četiri sezone na klupi Beograđana. Zvezda je za to vrijeme poražena 49 puta, ali s obzirom na to da je svake sezone rezultat bio sve bolji, te da se nije očekivalo da Beograđani ozbiljnije zaprijete velikanima evropske košarke, jasno je kakav su rezultat “crveno-bijeli” ostvarili pod komandom našeg trenera. Uostalom, posljednje sezone rezultat je bio nadpolovičan - 16 pobjeda i 14 poraza.

