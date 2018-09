Del Potro: Ne mogu da vjerujem da sam opet u finalu omiljenog GS

Huan Martin Del Potro prvi put se poslije devet godina plasirao u finale Gren slema.

I 2009. je to bio US open, kada je u velikom finalu srušio Rodžera Federera i stigao do prve i jedine titule sa najvećih turnira u karijeri.

U polufinalu mu je zbog problema sa povredom meč nakon drugog seta predao Rafael Nadal.

Div iz Tandila zadovoljan je igrama u Njujorku ove godine i istakao je da će se svakako srećan vratiti sa posljednjeg Gren slem turnira u sezoni.

"Sada sam mnogo stariji. Ne mogu da vjerujem da sam dobio priliku da ponovo igram u Gren slem finalu na svom omiljenom turniru. Zbog toga će meč biti poseban za mene. Čeka me veliki izazov nakon što sam se prethodnih godina borio sa brojnim problemima. Odigrao sam dobar turnir. Ako pobijedim u finalu biće sjajno. Ako ne, pamtiću ovaj turnir kao veliki i biti srećan u svakom slučaju", rekao je Del Potro.

Đoković i Del Potro igraće sjutra veče od 22 sata.

Biće to njihov 19. duel, a u prethodnih 18 srpski teniser slavio je 14 puta, uz četiri trijumfa Argentinca.

