Del Potro režirao čudo: Spasao tri meč lopte i pobijedio Federera

Nezaboravno finale u Indijan Velsu pripalo je Huanu Martinu del Potru.

Tako je možda zadovoljena i neka "kosmička pravda" prema Argentincu, jednom od najboljih i najmaleroznijih tenisera moderne ere - do prvog Mastersa u karijeri, Delpo je došao pobjedom nad Rodžerom Federerom u spektakularnom meču, 2:1 (6:4, 6:7, 7:6).

For the first time in 51 Masters 1000 events, Juan Martin del Potro can call himself the champion of one.



