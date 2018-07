Derek Nidam napustio Mornar

Derek Nidam je napustio Mornar, javlja dobro obaviješteni novinar Dejvid Pik.

Sjajni Amerikanac i reprezentativac Crne Gore, karijeru će nastaviti u Monaku.

French power-club AS Monaco, upon transferring to the EuroCup, have signed former Fairfield guard Derek Needham for the 2018-19 season, according to source.