Dijego Kosta se vratio u svom stilu, Betis napunio mrežu Sevilje na Montelinom debiju

Atletiko Madrid lako je izašao na kraj sa Getafeom (2:0) u 18. kolu španske Primere, a u centru pažnje bio je povratnik u redove "kolčonerosa" Dijego Kosta.

Igrao se 68. minut kada je Brazilac postigao drugi gol za Atletiko nakon asistencije Vrsaljka. Ne razmišljajući, Kosta je preskočio reklame i zaletio se da sa navijačima proslavi pogodak. Sudija Manuer Montero mu je zbog tog gesta odmah pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton.

Prvi gol za Atletiko postigao je Korea u 18. minutu.

👊 12:45 - Escorted down the tunnel at HT



🔶 13:17 - Booked



⚽️ 13:23 - Scored



🔴 13:24 - Sent off



😂 Diego Costa ladies and gentlemen. pic.twitter.com/8rZ2S5ASEU