Đinobili ide u penziju: Bilo je ovo divno putovanje

Legendarni košarkaš San Antonio Sparsa, Manu Đinobili, objavio je da se povlači iz košarke.

"Neizmjena zahvalnost svima (porodici, prijateljima, saigračima, trenerima, osoblju, navijačima) koji su bili uključeni u moj život protekle 23 godine. Bilo je ovo divno putovanje. I više nego što sam sanjao", napisao je košarkaš na Tviteru.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K