Div iz Tandila - rođeni šampion, rođeni baksuz

Imao je sve da bude prvi do velike trojke svjetskog tenisa, prije nego Endi Marej - izvanredan servis, perfektan forhend, više nego dobro kretanje i bekhend, odličan volej i pobjednički mentalitet. Imao je sve, sem tijelo...

Neki ga zovu Div iz Tandila, neki skraćeno po prezimenu Delpo, a mogli bi slobodno da mu „prikače” i epitet rođeni baksuz.

U pitanju je, naravno, Huan Martin del Potro, koji će opet na dugu pauzu zbog nove teške povrede.

Činilo se da Argentinac ima svijet pod nogama kada je 14. septembra 2009. godine u finalu US opena zaustavio teniskog kralja Njujorka, Rodžera Federera, i osvojio prvu grend slem titulu pobjedom 3:2 u setovima (3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:4). Samo dva dana ranije je sa „Artur Eša” oduvao Rafaela Nadala (tri puta po 6:2), ali ga je u finalu čekao čovjek koji je protiv Novaka Đokovića upisao 40. uzastopnu pobjedu u Velikoj jabuci.

Srbin je nakon tog poraza rekao da je Federer nepobjediv, da mu niko ne može ništa u Njujorku, ali je Delpo pokazao da ima rješenje. Postao je najviši šampion na najvećim turnirima u istoriji (198 centimetara, po čemu ga je pet godina kasnije na istom mjestu dostigao jednako visoki Marin Čilić), prvi čovjek koji je na istom grend slemu porazio i Nadala i Federera, jedini uz Rafu i Đokovića koji je u GS finalima pobjeđivao Maestra iz Bazela...

Činilo se da za njega nema granica, da je svijet dobio novog giganta, ali su tada počele muke. U prvom meču nakon US opena, izgubio je od 189. igrača svijeta Eduara Rože-Vaslana u Tokiju, potom se predao Jirgenu Melceru u Šangaju, odnosno Radeku Štepaneku u Parizu zbog povrede stomačnih mišića. Pojavio se na prvom ATP šampionatu u Londonu i izgubio od Nikolaja Davidjenka u finalu, a onda je sve krenulo nizbrdo.

Na početku 2010. godine je, doduše, stigao do rekordnog 4. mjesta na ATP listi, ali su počeli nesnosni problemi sa zglobom. Poslije svega četiri meča na Australijan openu je otišao na pauzu, a u maju je konačno otišao na operaciju. Vratio se, u Londonu 2012. osvojio je olimpijsku bronzu i stigao do polufinala Vimbldona 2013. godine, ali je 2014. i 2015. opet morao pod nož zbog istih problema za zglobom lijeve ruke.

Mnogi bi odustali, ali on to nije htio. U Rio de Žaneiru je šokirao vlasnika svih grend slem titula, Novaka Đokovića, u 1. kolu Olimpijskih igara i stigao do finala, u kojem je izgubio od Endija Mareja. Osvetio mu se u polufinalu Dejvis kupa u Glazgovu, a onda u finalu savladao i Iva Karlovića i Marina Čilića u „Areni Zagreb” za svoju prvu „salataru”.

Počeo je da igra kao nekada, da osvaja titule, stigao do finala US opena i izgubio od Đokovića, koji je ocijenio da Delpo igra najbolji tenis u životu, dok ga je Federer prozvao Del Tortro, jer „bije” reketom kao bog Tor maljem. Ali, 30-godišnjak je, iznad svega, baksuz - u Šangaju je prilikom pada na meču sa Bornom Ćorićem slomio kost u koljenu, zbog čega ga čeka nova duga pauza.

- Ovo je izuzetno težak trenutak, veoma sam tužan. Teško mi je da sada da opet razmišljam o oporavku, nisam očekivao da će mi se ovo dogoditi - sjetnim glasom je pričao Del Potro u Šangaju.

Ljubiteljima tenisa ostaje nada da se nije umorio od silnih povreda i da će imati motiv da se opet vrati. Jer, bez njega ATP karavan nije isti...

pehara u karijeri je osvojio Huan Martin del Potro. Najvažniji su mu US open 2009. i Dejvis kup 2016. godine, a ima i olimpijsko srebro iz Rija 2016. i bronzu iz Londona 2012. Ove godine je osvojio dva vezana turnira, u Akapulku i Masters u Indijen Velsu, a izgubio je četiri finala - u Ouklendu, Los Kabosu, na US openu i u Pekingu

Najvažniji datumi i istorija povreda

Avgust 2009: Del Potro je postao najviši grend-slem šampion - sa 198 centimetara visine, pobijedio je Rodžera Federera u Njujorku i osvojio US open. Činilo se da je šampion rođen.

Februar 2010: Otišao na pauzu, zbog problema sa ručnim zglobom, što je pokušao da riješi mirovanjem.

Maj 2010: Konačno odlučio da ode na operaciju, koja ga ja na duži period odvojila od reketa.

Mart 2014: Na turniru u Roterdamu izgubio je od Ernesta Gulbisa, da bi u Dubaiju morao da preda Somdevu Devermanu. Otišao je na novu operaciju ručnog zgloba, zbog koje je propustio ostatak sezone u 2014.

Jun 2015: Vratio se na Australijan openu, ali se odmah vratio i bol - Delpo je trpio sve do šestog mjeseca, kada je odlučio da ode na novu hiruršku intervenciju.

Oktobar 2016: Samo mjesec dana nakon plasmana u finale US opena, slomio je kost u stopalu i “potpisao” novu dužu pauzu.

