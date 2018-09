Đoković: Čeka me težak meč sa Nišikorijem

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da očekuje težak meč protiv Japanca Keija Nišikorija u polufinalu US opena.

"Nišikori ima jedan od najboljih dvoručnih bekenda i dobar rad nogu. Možda nije najbrži, ali je definitvno jedan od najbržih igrača na turniru. Poznat je kao vrlo disciplinovan i talentovan igrač. Očekujem vrlo težak meč protiv njega", rekao je Đoković.

Polufinalni meč US opena biće 17. međusobni duel dvojice tenisera, a Đoković ima pozitivan skor 14:2.

"Više puta smo igrali na različitim turnirima. Izgubio sam vjerovatno najvažniji meč u 2014. godini od njega, upravo u polufinalu US opena. Igrali smo i mečeve u kojima sam pobjeđivao u dva seta, ali i one koje je odlučivao samo jedan poen. Nedavno smo igrali u četvrtfinalu Vimbldona. To je bio težak meč i vrlo teška prva dva seta. Tek poslije gubitka seta uspio sam da podignem svoju igru", rekao je srpski teniser.

Na putu do polufinala Đoković je pobijedio Australijanca Džona Milmana sa 3:0, dok je Nišikori bio bolji od Hrvata Marina Čilića sa 3:2.

"Imao je težak meč protiv Čilića i uspioo je da izvuče pobjedu, to je bilo vrlo impresivno", kazao je Đoković.

U drugom polufinalu posljednjeg grend slem turnira u sezoni sastaće se branilac trofeja Španac Rafael Nadal i Argentinac Huan Martin del Potro.

