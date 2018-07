Đoković dobio maraton protiv Nadala, igraće za četvrtu titulu

Da li se Novak Đoković može vratiti na stare staze uspjeha, pokazaće vrijeme, ali je dobio šansu da uveća broj grend slem titula na 13.

For the first time since 2016, @DjokerNole is a Grand Slam finalist.



The Serbian beats Rafael Nadal 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8 in a Centre Court classic to reach the #Wimbledon final pic.twitter.com/YJyi5tlHpv — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018

Nakon maratonskog meča, koji je, u dva dana, trajao ukupno pet sati i 17 minuta, nakon 57 odigranih gemova, srpski teniser je u polufinalu Vimbldona savladao prvog reketa svijeta, Rafaela Nadala sa 6:4, 3:6, 7:6(11-9), 3:6, 10:8.

Bio je to njihov najduži meč, treći koji su igrali u pet setova, a drugi koji je dobio Đoković.

Ovaj meč je počeo sinoć, ali je prekinut pri vođstvu Đokovića od 2:1 u setovima.

Današnji nastavak susreta donio je bolju igru Nadala, koji je poslije prvog gema u kom je spasao dvije brejk lopte, vrlo brzo uz prednost brejka došao do vođstva od 3:0.

Đoković je uspio da se vrati, izjednači na 3:3, ali je Nadal ponovo vezao tri gema i izjednačio na 2:2 u setovima.

Odlučujući set u prvoj fazi nije donio mnogo uzbudjenja, Đoković i Nadal bili su sigurni na svojim servisima, da bi prvo srpski teniser u osmom gemu prvi stigao do brejk lopte, ali je Španac spasao dobrim servisom.

U narednom devetom gemu srpski teniser se suočio sa dvije brejk lopte, međutim, spasao ih je i poveo sa 5:4. Đoković je potom na servis rivala imao 0:30, ali je Nadal ponovo iz neugodne situacije uspio da se izvuče dobrim servisima i izjednači.

Obojica su potom bili sigurni u svojim servis gemovima, da bi se Đoković u 15. gemu dugom 10 minuta susreo s brejk loptom, ali je spasao dobrim servisom.

Đoković je u 16. gemu bio imao meč loptu, ali je Nadal uspio da je spasi poslije dobrog slajsa, da bi potom i došao do izjednačenja - 8:8.

Novi sigurnim servis gemom Đoković je došao do prednosti od 9:8, da bi potom bez izgubljenog poena došao do brejka i pobjede od 10:8...

One of the greatest matches #Wimbledon has ever seen.



Let's hear for it these two gladiators 👏 pic.twitter.com/QMiiiTBC8n — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018

Đoković će u nedjeljnom finalu, od 15 sati, igrati protiv Jožnoafrikanca Kevina Andersona, koji je, takođe, poslije pet setova pobijedio Amerikanca Džona Iznera.

Bivši broj jedan na ATP listi će pokušati da se domogne četvrte titule na Vimbldonu, nakon što je najbolji bio 2011, 2014. i 2015. godine.

Jedini poraz u finalu londonskog grend slema doživio je 2013. godine, od Endija Mareja...

