Đoković došao do Nadala: Teniski klasik poslije 12 mjeseci

Novak Đoković i Rafael Nadal odigraće sjutra 51. teniski klasik, prvi još od maja 2017.

Đoković je do polufinala Mastersa u Rimu, najboljeg rezultata ove godine, došao nakon sjajnog meča i velike borbe protiv Keija Nišikorija, 2:1 (2:6, 6:1, 6:3).

Make it 12 consecutive wins over Kei Nishikori and 9 Rome semi-finals in total. 🙌@DjokerNole sets a date with Rafael Nadal with a 2-6 6-1 6-3 victory. #ibi18 pic.twitter.com/Kf7OOYa3pk