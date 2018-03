Đoković i Agasi prekinuli saradnju

Amerikanac Andre Agasi više nije trener srpskog tenisera Novaka Đokovića, javlja ESPN.

Legendarni teniser do juče je radio u Đokovićevom stručnom štabu kao povremeni trener, jer je uz srpskog igrača bio, uglavnom, na većim turnirima.

"Imao sam najbolju namjeru, želio sam da pomognem Novaku. Ipak, često smo zaključivali da nijesmo saglasni oko nekih stvari. Želim mu sve najbolje u nastavku karijere", izjavio je legendarni Amerikanac za ESPN.

