Đoković: Igrao sam dovoljno da pobijedim

Srpski teniser Novak Djoković rekao je danas da je igrao dovoljno kako bi pobijedio u prvom kolu Rolan Garosa, ali je istakao da to nije bio početak kakav bi želeo.

"Bio je početak koji nije na onom nivou koji bih ja želio u smislu igre i možda nekom pristupu, ali takve su bile okolnosti, takav je bio osjećaj na terenu... Igrao sam dovoljno da pobijedim meč", rekao je Đoković novinarima poslije meča.

Đoković se plasirao danas u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je pobijedio Rožerija Dutru Silvu sa 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 6:4), poslije dva sata i šest minuta igre.

"Bilo je nekih jako dobrih perioda u meču kada sam se osjećao i igrao odlično, bilo je nekih kada sam pravio nekarakteristične greške, ali to je slučaj koji se i očekuje na početku turnira, naravno uzimajući u obzir da nisam imao puno mečeva na ovom nivou posljednjih 12 meseci. To mi fali malo. Osjećam kako u tim nekim trenucima imam manjka slobode da odigram neke udarce ili napravim neke greške koje nisu rezonske. To je nešto što će vremenom doći", rekao je Đoković.

Na konstataciju novinara kako niko nije postavljao pitanje da li će se Rodžer Federer i Rafael Nadal vratiti posle povreda, a da njemu uvek postavljaju pitanja da li i dalje ima strasti za tenisom, Đoković je prvo rekao:

"Ne znam, možda tako delujem".

"Pretpostavljam zašto je to tako... Nisam u prvih pet na svijetu pa je sve to čudno svima. Stalno mi postavljaju ta pitanja, za neke ljude je biti 20 na svijetu neuspjeh", rekao je Đoković.

Naredni protivnik Đokoviću biće Španac Haume Munar, koji je danas napravio veliko iznenađenje i pobijedio zemljaka Davida Ferera nakon pet setova.

