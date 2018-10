Đoković iz Šangaja kreće u pohod na prvo mjesto: Broj jedan je uvijek cilj

Novak Đoković nastupom na Mastersu u Šangaju kreće u pohod na prvo mjesto ATP liste - turnir u Kini biće prvi na kojem će se srpski teniser pojaviti nakon titule na US Openu.

Uoči duela sa Žeremijem Šardijem u drugom kolu, Đoković je govorio o mogućnosti da na kraju godine bude prvi teniser na svijetu. Kaže, da do prije par mjeseci, nije mogao ni da zamisli da će doći u tu situaciju.

"Nadal je i dalje prvi teniser svijeta i ima šanse da na toj poziciji završi godinu. Drago mi je da sam i ja u sličnoj poziciji. Prije četiri ili pet meseci to mi je izgledalo kao nešto što je teško dostižno, ali sa rezultatima koje sam ostvarivao u proteklom periodu, sada sam u dobroj pozciji. Broj jedan je uvijek cilj kada se profesionalno bavite ovim sportom", kazao je Đoković.

Isitče da cijeni svaki turnir, bez obzira radi li se o Gren slemovima ili o drugim turnirima.

"Kada se završi poslednji Gren slem, uzbuđenje splasne i kod igrača i kod navijača. Sezone su duge i svi postanu pomalo umorni. Svi, naročito vrhunski teniseri, žele da najbolje igraju na Gren slemovima. Kada njih više nema, primat ima Završni masters u Londonu. Međutim, ja cijenim svaki turnir. neki se ističu zbog istorije i svega, ali na svakom želim da ostvarim dobar rezultat. Poštujem svako takmičenje i želim da pobjeđujem koliko god mogu. Isto tako, želim da se borim za prvo mjesto", poručio je Đoković.

Poslije krize, u koju je zapao nakon osvajanja Rolan Grosa 2016. i pauze zbog povrede lakta, Đoković se ove sezone vratio u velikom stilu - osvojio je Vimbldon i US Open, a titulom u Sinsinatiju kompletirao je "zlatni masters".

"Pošto sam osvojio karijerni slem, poslije Rolan Garosa, morao sam ponovo da pronalazim motivaciju. Nijesam mislio ili osjećao da će mi to biti problem, jer volim tenis i to je osjećanje koje nikad nijesam gubio. Čak i kada mi nije išlo, kada sam bio povrijeđen. Ali želja za takmičenjem, za igranjem mečeva je splasnula. Suočio sam se sa onim sa čime su se borili svi veliki šampioni, morao sam ponovo da pronalazim motiv. Ako si profesionalni teniser, nekadašnji broj 1 i višestruki Gren slem šampion, teško je zadovoljiti se prosječnim rezultatima, da tako kažem. Na neki način je to i dobro, jer uvijek težiš onom najboljem. To je ono što te pokreće na dnevnom nivou."

U nastavku konferencije govorio je i o prvom rivalu u Šangaju.

"Šardi voli brže terene. Gledao sam ga malo u prvom meču. Ima snažan forhend, dobar servis. To je osnova njegove igre. Znam ga. Igrali smo 11 puta, trenirali smo zajedno u Čikagu. Čestitao sam mu na pobjedi. Našalio sam se da je znao da ćemo igrati u Šangaju i da je zato želio da treniramo u Čikagu. Kada sam mu, tom prilikom rekao, da mi servira u bekhend stranu, on je servirao forhend. Već tada je počela mentalna igra. Šalu na stranu, odličan je momak, dobro se slažemo. Uspjevao sam u prethodnim mečevima da neutralizujem njegov prvi servis i da iskoristim prednost koju sam imao na drugi. Šetao sam ga po terenu, pokušavao da otkrijem njegove slabosti. Pokušaću isto i ovdje."

Na kraju je govorio i o saradnji sa Federerom, sa kojim je igrao u dublu na Lejver kupu.

"Bilo je to jedinstveno iskustvo. Nikad ranije nijesam bio s njim s iste strane terena. Proveli smo se fantastično. Uživao sam u treninzima sa njim i prije toga. Pričali smo mnogo o tenisu, životu, porodicama. Sada ga još više cijenim i poštujem. Vjerujem da je to iskustvo učvrtsilo našu vezu. Ali neće uticati na naše rivalstvo", zaključio je Đoković.

Nova ATP lista: Rafa još uvijek na prvom mjestu

Na novoj ATP listi niej bilo promjena - Španac Rafael Nadal i dalje je prvi na svijetu sa 8.260 poena. Drugi je Rodžer Federer sa 6.900 i Rafael Nadal sa 6.445 bodova.

Na četvroj poziciji ostao je Huan Martin del Potro, a na petoj Aleksandar Zverev.

Hrvat Marin Čilić zadržao je šesto mesto. Sedmi je Kevin Anderson, osmi Dominik Tim, deveti Džon Izner, a deseti Kei Nišikori.

