Đoković kreće od kvalifikanta, ako dođe do četvrtfinala čeka ga Nadal

Novak Đoković igraće protiv kvalifikanta na startu turnira u Monte Karlu, a ako ostvari prvu pobjedu na Mastersima ove godine u drugoj rundi sastaće se sa Bornom Ćorićem ili Žilijanom Benetoom.

Projektovani rival Đokovića, koji je deveti nosilac, u trećoj rundi je Dominik Tim, a u četvrtfinalu Rafael Nadal, branilac titule i najboljii igrač na šljaci svih vremena.

Nadal je slobodan na startu, a u drugom kolu igraće vjerovatno sa Aljazom Bedeneom.

The 2018 @ROLEXMCMASTERS draw.



Who do you think will win the 🏆? pic.twitter.com/2L92ppuewl