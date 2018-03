Đoković mora da se žrtvuje ako želi ponovo da bude na vrhu

Dugogodišnji trener Novak Đokovića, slavni njemački teniser Boris Beker, kazao je da Đoković mora da se žrtvuje ako želi da ponovo bude u svjetskom vrhu.

Đoković je više od godinu i po u krizi, imao je mnogo problema sa povredama, prošlog mjeseca je operisao lakat, a u prvom meču nakon operacije poražen od Japanca Taro Danijela, u drugom kolu Indijan Velsa.

"Đoković je srećan, porodičan čovjek, koji provodi mnogo vremena sa suprugom i djecom", konstatovao je Beker.

"Da bi, međutim, bio broj jedan na svijetu, moraš da budeš 100 posto unutra, da daš cijelog sebe. On je pametan čovjek, on zna šta bi trebalo da uradi - to što je potrebno zove se žrtva", rekao je Beker za CNN.

