Đoković: Nije bilo velike razlike, dobar znak pred Rolan Garos

Nakon poraza od Rafaela Nadala u polufinalu Mastersa u Rimu, Novak Đoković je bio - zadovoljan.

Očekivano, jer je u duelu sa neprikosnovenim igračem na šljaci pokazao da je na dobrom putu da se vrati u vrh svjetskog tenisa.

"Mislim da nije bilo velike razlike između mene i njega, što je dobra stvar. Prvi set mu je dao vjetar u leđa da bude na visokom nivou u drugom", rekao je Đoković.

Srpski teniser podsjetio je na dane kada je sa Nadalom vodio teške, ravnopravne i neizvjesne borbe.

"Ne vidi se na TV-u i na tribinama, ali teško je igrati protiv Rafe i protiv vjetra. U tim trenucima, moraš da udariš lopticu u pravom trenutku, inače on odmah dođe do prednosti u igri. Takođe, ne želim da izgleda da se žalim zbog poraza, ali znači mnogo to što sam imao malo vremena za odmor. To je problem. Nikada me niko u cijeloj karijeri nije konsultovao oko rasporeda mečeva. O tome ćemo razgovarati na savjetu igrača", kazao je Đoković, koji je sinoć oko 21 sat završio meč sa Kejiem Nišikorijem.

Đoković je priznao i da nije očekivao da će put povratka u pravu formu trajati ovako dugo.

"Nikad nisam bio u ovakvoj sitiuaciji, naučio sam i još učim neke lekcije. Ali, danas je bilo u redu, imao sam dobar ritam, neke poene odigrao fantastično. Zadovoljan sam kako sam igrao, iskoristiću neke negativne stvari da pretvorim u pozitivne. Ovo je dobar znak pred Rolan Garos", kazao je on.

