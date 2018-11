Đoković opet bolji od Federera, igraće za petu titulu u Parizu

Novak Đoković će u nedjelju (15 sati) u igrati za petu titulu na ovom Mastersu u Parizu, na kojem je najuspješniji teniser.

U klasiku svjetskog tenisa, srpski teniser je u polufinalu pobijedio Rodžera Federera sa 7:6 (8-6), 5:7, 7:6 (7-3), poslije tri sata i dva minuta.

